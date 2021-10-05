Гендиректор Фонда ЖКХ прилетит в Волгоградскую область из-за аварийных домов





Генеральный директор госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин и председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин прилетят сегодня в Волгоградскую область с рабочим визитом. Они встретятся с губернатором Андреем Бочаровым, ожидается подписание соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Фонда.

Соглашение затронет реализацию проектов комплексного развития жилой застройки и формирование лучших практик выполнения таких проектов. После рабочей встречи Степашин и Цицин проведут совещание с чиновниками и главами муниципалитетов по вопросам переселения жителей из аварийных домов. Участники совещания обсудят комплексное развитие жилой застройки, капремонт общего имущества в многоквартирных домах, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

На фото Сергей Степашин (пресс-служба Фонда ЖКХ).