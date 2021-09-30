В Волгоградской области снова дорожают яйца и курятина





В Волгоградской области за прошлую неделю из продуктов питания, цены на которые отслеживает Волгоградстат, больше всего подорожали яйца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, рост стоимости составил почти 8% - (60 рублей за десяток). На втором месте по темпам роста оказались свежие помидоры – рост 5,54% (62,84 рубля за кг). К лидерам подорожания подбирается морковь, цены на которую в начале лета шокировали волгоградцев – рост стоимости составил 4,84% (32,95 рубля за кг). Выросла стоимость и других овощей – картофеля (на 3,76% - 35,59 рублей за кг), огурцов – (на 2,38% - 65,50 рублей за кг). А вот лук, наоборот, немного подешевел – почти на 3% (23,94 рубля за кг). Между тем, на прошлой неделе в регионе в очередной раз подорожали куры, которые до последнего времени оставались самым доступным мясом для жителей региона. Теперь средняя цена за килограмм курятины составляет уже более 152 рублей. С начала года стоимость этого продукта питания выросла почти на 30 рублей.



