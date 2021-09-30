В Волгоградской области снова дорожают яйца и курятина

Общество 30.09.2021 10:30
0
30.09.2021 10:30
В Волгоградской области за прошлую неделю из продуктов питания, цены на которые отслеживает Волгоградстат, больше всего подорожали яйца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, рост стоимости составил почти 8% - (60 рублей за десяток). На втором месте по темпам роста оказались свежие помидоры – рост 5,54% (62,84 рубля за кг). К лидерам подорожания подбирается морковь, цены на которую в начале лета шокировали волгоградцев – рост стоимости составил 4,84% (32,95 рубля за кг). Выросла стоимость и других овощей – картофеля (на 3,76% - 35,59 рублей за кг), огурцов – (на 2,38% - 65,50 рублей за кг). А вот лук, наоборот, немного подешевел – почти на 3% (23,94 рубля за кг). Между тем, на прошлой неделе в регионе в очередной раз подорожали куры, которые до последнего времени оставались самым доступным мясом для жителей региона. Теперь средняя цена за килограмм курятины составляет уже более 152 рублей. С начала года стоимость этого продукта питания выросла почти на 30 рублей.
Реклама
В центре Волгограда перекроют движение на пять дней из-за ремонта теплотрассы30.09.2021 15:40
Общество 30.09.2021 15:40
Трибуны стадиона "Трактор" в Волгограде почти сравняли с землей30.09.2021 13:54
Общество 30.09.2021 13:54
В Волгоградской области зафиксирована шокирующая смертность от коронавируса30.09.2021 12:17
Общество 30.09.2021 12:17
Отопительный сезон начался уже в девяти муниципалитетах Волгоградской области30.09.2021 11:47
Общество 30.09.2021 11:47
Фотовыставка «ПривЖД с высоты птичьего полёта» представлена на железнодорожном вокзале Волгограда30.09.2021 10:01
Общество 30.09.2021 10:01
В Волгоградской области ищут новые методы для активизации вакцинации жителей30.09.2021 10:00
Общество 30.09.2021 10:00
В Волгограде объявили о начале отопительного сезона29.09.2021 19:57
Общество 29.09.2021 19:57
Назад в СССР: в центре Волгограда снимают большое кино29.09.2021 19:09
Общество 29.09.2021 19:09
В волгоградский музыкальный театр будут пускать по QR-кодам29.09.2021 15:06
Общество 29.09.2021 15:06
В Волгоградской области две школы перевели на дистант29.09.2021 13:45
Общество 29.09.2021 13:45
Фоторетушь – что это и как используется на практике?29.09.2021 12:05
Общество 29.09.2021 12:05
В Волгоградской области зафиксирован новый антирекорд по смертям от ковида29.09.2021 12:03
Общество 29.09.2021 12:03
Женщина скончалась от отравления бледными поганками в Волгоградской области29.09.2021 10:13
Общество 29.09.2021 10:13
ЖК Grand Avenue*: очередной дом сдан точно в срок29.09.2021 10:02
Общество 29.09.2021 10:02
Еще один город Волгоградской области входит в отопительный сезон29.09.2021 09:22
Общество 29.09.2021 09:22
Реклама