Общество

Волгоградская облдума заказала маски за бюджетный счет

Общество 22.09.2021 08:10
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22.09.2021 08:10


Волгоградская областная дума закупает сувенирную продукцию для обеспечения мероприятий, проводимых регпарламентом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, аппарат облдумы выделил 35 тысяч рублей за счет бюджетного финансирования регпарламента на 2021 год на закупку 240 масок. Они должны быть синего цвета, без петель, изготовлены из неопрена. Кроме того, на них должна быть нанесена надпись по указанию заказчика. Начальная стоимость каждой маски – около 145 рублей за штуку. 

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