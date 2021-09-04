Общество 04.09.2021 13:03
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04.09.2021 13:03
Синоптики ухудшили прогноз погоды в Волгоградской области. В Волгоградском ЦГМС прогнозируют ночные заморозки 6 и 7 сентября. Местами температура на почве и в воздухе опустится до -1. При этом днем будет от +15 до +29 градусов тепла. Ситуацию будет усугублять северный ветер, порывы которого могут достигать 11 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о ночном похолодании до нуля.
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