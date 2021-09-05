«У вас в России – свобода»»: уехавший из страны волгоградец - о скованном коронавирусом и страхом Вьетнаме





Волгоградец Евгений, который уже несколько лет живет во вьетнамском городе Хайфонг, готовится пережить очередной период обострения ситуации с коронавирусом в этой азиатской стране. В самом начале эпидемии весной прошлого года во Вьетнаме ввели локдаун длиной в три месяца. «Закрылись школы, фитнес-залы, рестораны, практически прекратилось транспортное сообщение. Работали только супермаркеты», - вспоминает Евгений. Иностранцам, которые не смогли покинуть страну из-за прекращения авиасообщения, пришлось несладко, хотя правительство и оказало им небольшую денежную помощь – около 200 долларов. «Мы сидели взаперти в доме, который снимали, ездили только за продуктами. Так как не было работы, могли позволить себе немного. На всю жизнь я тогда наелся яйцами – до сих пор смотреть на них не могу. Из развлечений был только парк, где мы гуляли. Психологическое состояние было ужасным, мы чувствовали себя как в тюрьме», - рассказывает Евгений.

К счастью, к новому учебному году ситуация во Вьетнаме улучшилась. И в прошлом году школы, где преподает Евгений, заработали в обычном режиме. Но учебный год пришлось закончить раньше – уже в мае учителей отправили на досрочные каникулы. В стране опять стали вводить ограничительные меры из-за распространения COVID-19. «У нас были планы проехать через весь Вьетнам на байках с моим коллегой-австралийцем. Но в июле в некоторых провинциях уже стали появляться полицейские посты. Нам тогда удалось чудом проскочить такой пост в провинции и мы смогли доехать до Халонга – курортного города на берегу моря, который до пандемии любили посещать иностранные туристы. В этом году, конечно же, никаких туристов там не было – только немного иностранцев, которые там уже давно живут. Около моря мы провели почти месяц. Даже предположить тогда не могли, что маленькие радости в виде ресторанов, фитнес-залов, пляжей еще не скоро появятся в нашей жизни», - делится волгоградец.





«Вернуться в свой город без проблем нам не удалось – после возвращения с курорта нас обязали две недели просидеть дома на карантине. Каждый день мы сообщали о своем самочувствии по телефону работодателю. Но после выхода с карантина оказалось, что в городе уже почти все снова закрылось. Работают некоторые рестораны, причем столики огорожены прозрачным экраном в целях изоляции посетителей, но туда почти не попасть – пускают по 20 человек. В очередях мы решили не стоять – предпочитаем как можно меньше сталкиваться с местными из-за изменившегося отношения к иностранцам. В нас теперь видят исключительно переносчиков коронавируса – чуть ли не на другую улицу перебегают, когда видят европейцев. И ничего, что мы безвылазно сидим в этой стране уже два года и никуда не выезжали», - рассказывает Евгений.

Во Вьетнаме, по словам волгоградца, истерия с коронавирусом только нарастает. Очагом инфекции стали крупные города – Хошимин, Ханой. «Из Хошимина приходят какие-то дикие новости. Когда нашли заболевших в одной крупной компании, которая занимала один из небоскребов, всем запретили покидать свои офисы. Люди там жили, спали на полу. У кого-то не выдержали нервы и несколько человек попытались сбежать. Тогда полиция открыла огонь – к счастью, стреляли в воздух», - делится Евгений. Хошимин, к слову, на карантине уже четыре месяца. Жителям разрешается покидать свои квартиры только раз в три дня, чтобы отоварить продуктовые талоны в магазинах. За нарушение комендантского часа, соблюдение которого контролируют военные - штраф около 100 долларов.





На свою беду в Хошимин на каникулы в начале лета уехал коллега Евгения, британец. Молодому человеку надо было вернуться к началу учебного года в Хайфонг. Но из Хошимина не ходили поезда, не летали самолеты. Он за сумасшедшие деньги нанял машину и они с водителем каким-то чудом пересекли почти все кордоны, проехав полстраны. Но везение их закончилось на одном из постов. Водителя развернули назад в Хошимин, пригрозили даже арестом, а британца поместили в изолятор – дешевый отель, где он сидел в изоляции две недели. Заплатил он за это «удовольствие» как за пятизвездочный отель. «Несколько дней назад он вернулся в наш дом. На него страшно смотреть – он похудел килограммов на восемь и находится в стрессе. Еще две недели он не может покидать и свое жилище», - рассказывает волгоградец.

Сегодня город, где живет Евгений, практически обезлюдел. Заведения досуга, рестораны огорожены красной сигнальной лентой. Вьетнамское телевидение постоянно транслирует сюжеты о заболевших, крутит видеоклипы с популярными певцами, которые учат детей носить маски, соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию. Телевидение пропагандируют и вакцинацию – - постоянно показывает тех, кто прививается. По словам Евгения, желающих привиться здесь очень много, но вакцины пока на всех не хватает. К слову, Вьетнам одобрил три вакцины - AstraZeneca, российскую "Спутник V" и американскую Moderna. Но здесь разрабатывают и свои вакцины, сейчас они проходят испытания. «Вьетнамцы не отходят от телевизора, они его смотрят с утра до вечера. И такое ощущение, что боятся всего, что связано с коронавирусом, еще больше», - делится волгоградец.

Между тем, недавно сменившееся правительство Вьетнама уже заявило о том, что эпидемия будет продолжаться. Сегодня многие провинции закрыли границы, по сути, люди живут в них как в резервациях – покинуть провинцию или въехать в нее можно, но по уважительным причинам, например, на похороны, в связи с состоянием здоровья. «Во Вьетнаме уже очень много безработных иностранцев, которые просто не могут уехать. Некоторые реально нуждаются и почти бомжуют. Нам повезло – работодатель нас обеспечивает жильем, но что будет в дальнейшем с работой – неизвестно. Вьетнам, похоже, будет закрыт для всего мира и для российских туристов, которые любили здесь отдыхать, еще надолго», - рассказывает Евгений. «У вас в России – свобода. Даже не верится, что можно вот так сесть в поезд или в самолет и куда-нибудь поехать», - с тоской добавляет волгоградец.

Справка. По данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора РФ, во Вьетнаме за все время пандемии было зафиксировано около полумиллиона случаев заболевания коронавирусом. Скончались более 12 тысяч человек. За сутки в стране фиксируется около 13 тысяч случаев коронавируса, средний уровень смертности – 270 человек в сутки.



