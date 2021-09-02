



Прокурор Волгоградской области Денис Костенко взял на контроль почти два десятка обращений жителей острова Сарпинский. Больше всего их волнуют вопросы транспортного сообщения с островом и на его территории, сообщила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина. В частности, островитяне пожаловались на цены на паромной переправе.





На выездной прием руководителя надзорного органа обратились 17 волгоградцев, в том числе три председателя СНТ. Помимо транспортной темы они подняли вопросы уличного освещения в хуторах на Сарпинском, вывоза мусора, водоснабжения и образовательного процесса в школе хутора Кожзавод.