



За минувшие сутки в Волгоградской области выявлен 341 заболевший коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Это самый высокий показатель в суточной статистике заболеваемости в регионе за все время пандемии. Накануне, напомним, сообщалось о 338 новых выявленных случаях. При этом уже более двух недель количество заболевших COVID-19 в Волгоградской области превышало 330 человек ежесуточно. Но за прошедший день преодолен очередной психологический барьер – разменян пятый десяток третьей сотни.

Также не снижается и уровень смертности в регионе. Только за один день в регионе умерли 14 человек от COVID-19. Всего в Волгоградской области от коронавируса скончались уже 2106 человек.



