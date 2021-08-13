Град и вырванные с корнем дубы: стихия набедокурила на острове Сарпинский в Волгограде





Эпицентром неожиданно разбушевавшейся стихии, которая накануне накрыла некоторые районы Волгограда, стал остров Сарпинский. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, вечером на остров обрушился сильный ливень и град. Град шел всего несколько минут, однако последствия оказались плачевными для огородов и садов – посбивало созревшие фрукты, погиб урожай на грядках. Ветер был такой силы, что некоторые дубы вырывало с корнем. Из-за сильного ветра повредило линии электропередач – деревья падали прямо на провода. В некоторых дачных обществах, хуторе Песчанка до сих пор нет света.

Напомним, накануне вечером ливень прошел также в Красноармейском районе Волгограда. Синоптики при этом не предупреждали о резкой смене погоды.

Фото ИА "Высота 102".