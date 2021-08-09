АО «ВАИЖК»: рефинансируем ипотеку по ставке от 5%

Общество 09.08.2021 08:57 Реклама
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09.08.2021 08:57 Реклама
АО «ВАИЖК» — региональный оператор федерального «Банк ДОМ.РФ» ведёт прием заявок по программе «Перекредитование».
Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, по данной программе можно рефинансировать выданный ранее ипотечный кредит любого российского банка на покупку как первичной, так и вторичной недвижимости.
«При рефинансировании можно изменить срок кредита тем самым уменьшить долговую нагрузку и ежемесячные платежи, а также изменить состав заемщиков,— отмечают в компании. — Рефинансировать ипотечный кредит можно по ставке от 5%. Срок кредита от 3 до 30 лет».
Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте ivlg.ru, около 80% решений принимается в течение дня.
Подробности об условиях предоставления займа по программе «Перекредитование» .
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