АО «ВАИЖК»: рефинансируем ипотеку по ставке от 5%





АО «ВАИЖК» — региональный оператор федерального «Банк ДОМ.РФ» ведёт прием заявок по программе «Перекредитование».

Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, по данной программе можно рефинансировать выданный ранее ипотечный кредит любого российского банка на покупку как первичной, так и вторичной недвижимости.

«При рефинансировании можно изменить срок кредита тем самым уменьшить долговую нагрузку и ежемесячные платежи, а также изменить состав заемщиков,— отмечают в компании. — Рефинансировать ипотечный кредит можно по ставке от 5%. Срок кредита от 3 до 30 лет».

Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте ivlg.ru , около 80% решений принимается в течение дня.

Подробности об условиях предоставления займа по программе «Перекредитование»



