



В Волгоградской области за минувшие сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился еще у 328 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Это – абсолютный максимум за все время пандемии. При этом количество заразившихся увеличивается все последние дни. Всего в регионе уже 73181 человек переболели коронавирусом. Также стало известно еще о 15 скончавшихся от COVID-19. Количество умерших от страшной инфекции составило 1907 человек.

Волгоградская область по степени распространения коронавируса обогнала уже некоторые страны. Так, например, в Австралии за минувшие сутки инфекция была выявлена у 308 человек, скончался всего один человек. В этой стране за все время пандемии было зафиксировано 35698 случаев заболевания и 933 человека умерли.



