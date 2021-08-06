Общество

Волгоградская область обогнала Австралию по количеству зараженных и умерших от коронавируса

Общество 06.08.2021 12:03
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06.08.2021 12:03


В Волгоградской области за минувшие сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился еще у 328 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Это – абсолютный максимум за все время пандемии. При этом количество заразившихся увеличивается все последние дни. Всего в регионе уже 73181 человек переболели коронавирусом. Также стало известно еще о 15 скончавшихся от COVID-19. Количество умерших от страшной инфекции составило 1907 человек.
Волгоградская область по степени распространения коронавируса обогнала уже некоторые страны. Так, например, в Австралии за минувшие сутки инфекция была выявлена у 308 человек, скончался всего один человек. В этой стране за все время пандемии было зафиксировано 35698 случаев заболевания  и 933 человека умерли. 

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