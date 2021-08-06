В Волгограде ждут жалоб от поступающих в вузы и ссузы





Горячая линия по вопросам соблюдения прав граждан при приеме в профессиональные образовательные организации высшего и среднего профессионального образования работает в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуре Волгоградской области, до 10 августа звонки принимаются с 09:00 до 18:00 по телефону 31-03-94.

В прокуратуре отмечают, что полученная информация, в том числе от анонимных источников, будет использована при проведении надзорных проверок.



