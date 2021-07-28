Мост на Волжской ГЭС полностью откроют для движения до 1 сентября





Ремонт на мосту через Волжскую ГЭС завершится досрочно, движение по всему полосам будет открыто до 1 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, дальнейшие работы будут проводиться внутри мостового перехода и завершатся по графику до конца 2021 года.

Губернатор Андрей Бочаров, который сегодня проверил ход капремонта на Волжской ГЭС, отметил верность решения о введении реверсивного движения. «Это сыграло ключевую роль в ускорении сроков, без введения реверсивного движения мы бы только к концу года смогли полностью открыть мост для автотранспорта. Я благодарю всех жителей Волгоградской области за терпение», – сказал глава региона.

По словам губернатора, капитальный ремонт плотины не проводился с момента ее открытия более 60 лет назад. Для проведения работ у властей было два варианта развития событий: закрыть движение по мосту вовсе либо ввести реверсивное движение.

К окончанию последнего этапа работ на плотине через ГЭС будет отремонтировано 7,7 тысяч квадратных метров проезжей части. Под мостом строители сняли подвижные деформационные швы и их бетонирование, укрепили сточный треугольник, установили цоколи, провели торкретирования плит пролетных строений и армировали внутренние конструкции. Проезжую часть разделили на два участка протяженностью по 442 метра. Половину, расположенную ближе к Волгограду, обработали гидроизоляцией, нижний слой уложен из литого асфальтобетона, верхний слой – щебеночно-мастичный. На втором участке, ближе к Волжскому, сейчас работают 90 строителей, задействованы 14 машин спецтехники. Гарантия на выполненный ремонт – 5 лет.

«Практически законченный ремонт мостового комплекса на Волжской ГЭС – еще один конкретный результат реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – отметил депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко. – Это не количественный набор цифр и показателей на бумаге, а ощутимое развитие. На финансирование сложнейшего ремонта было потрачено более 950 миллионов рублей, а за ходом работ пристально следили жители Волжского и Волгограда, руководство региона, надзорные органы».

Комплексный капитальный ремонт Волжской ГЭС начался в 2019 году. За два года подрядчики отремонтировали 14 тысяч квадратных метров проезжей части и конструкции внутри мостового сооружения. Чтобы сохранить результат реконструкции как можно дольше, губернатор Андрей Бочаров поручил подключить профильные мостовые организации к содержанию плотины.