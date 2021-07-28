Общество

Мост на Волжской ГЭС полностью откроют для движения до 1 сентября

Общество 28.07.2021 10:54
0
28.07.2021 10:54


Ремонт на мосту через Волжскую ГЭС завершится досрочно, движение по всему полосам будет открыто до 1 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, дальнейшие работы будут проводиться внутри мостового перехода и завершатся по графику до конца 2021 года.
Губернатор Андрей Бочаров, который сегодня проверил ход капремонта на Волжской ГЭС, отметил верность решения о введении реверсивного движения. «Это сыграло ключевую роль в ускорении сроков, без введения реверсивного движения мы бы только к концу года смогли полностью открыть мост для автотранспорта. Я благодарю всех жителей Волгоградской области за терпение», – сказал глава региона.
По словам губернатора, капитальный ремонт плотины не проводился с момента ее открытия более 60 лет назад. Для проведения работ у властей было два варианта развития событий: закрыть движение по мосту вовсе либо ввести реверсивное движение. 
К окончанию последнего этапа работ на плотине через ГЭС будет отремонтировано 7,7 тысяч квадратных метров проезжей части. Под мостом строители сняли подвижные деформационные швы и их бетонирование, укрепили сточный треугольник, установили цоколи, провели торкретирования плит пролетных строений и армировали внутренние конструкции. Проезжую часть разделили на два участка протяженностью по 442 метра. Половину, расположенную ближе к Волгограду, обработали гидроизоляцией, нижний слой уложен из литого асфальтобетона, верхний слой – щебеночно-мастичный. На втором участке, ближе к Волжскому, сейчас работают 90 строителей, задействованы 14 машин спецтехники. Гарантия на выполненный ремонт – 5 лет.
«Практически законченный ремонт мостового комплекса на Волжской ГЭС – еще один конкретный результат реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – отметил депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко. – Это не количественный набор цифр и показателей на бумаге, а ощутимое развитие. На финансирование сложнейшего ремонта было потрачено более 950 миллионов рублей, а за ходом работ пристально следили жители Волжского и Волгограда, руководство региона, надзорные органы».
Комплексный капитальный ремонт Волжской ГЭС начался в 2019 году. За два года подрядчики отремонтировали 14 тысяч квадратных метров проезжей части и конструкции внутри мостового сооружения. Чтобы сохранить результат реконструкции как можно дольше, губернатор Андрей Бочаров поручил подключить профильные мостовые организации к содержанию плотины.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Общество
28.07.2021 13:02
Общество 28.07.2021 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2021 12:01
Общество 28.07.2021 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2021 10:16
Общество 28.07.2021 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2021 19:44
Общество 27.07.2021 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2021 15:52
Общество 27.07.2021 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2021 13:44
Общество 27.07.2021 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2021 11:14
Общество 27.07.2021 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2021 10:31
Общество 27.07.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2021 10:21
Общество 27.07.2021 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 19:28
Общество 26.07.2021 19:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.07.2021 17:26
Общество 26.07.2021 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 16:45
Общество 26.07.2021 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 16:22
Общество 26.07.2021 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 15:48
Общество 26.07.2021 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 15:03
Общество 26.07.2021 15:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:02
Волгоградцы замерли в ожидании шокирующих счетов за электроэнергиюСмотреть фотографии
12:01
Чиновники оценили возможность перехода волгоградских школьников на дистанционкуСмотреть фотографии
11:29
Дело волгоградского генерала Музраева рассмотрит судья ГенераловСмотреть фотографии
10:54
Мост на Волжской ГЭС полностью откроют для движения до 1 сентябряСмотреть фотографии
10:21
В Садах Придонья собирают кабачки на детское питаниеСмотреть фотографии
10:16
Волгоградским главврачам выпишут солидные премии за исполнение плана по вакцинацииСмотреть фотографии
09:03
Сборы «Росгосстраха» в первом полугодии 2021-го на 19,3% выше прошлогоднихСмотреть фотографии
23:04
Стрела крана обрушилась на стройке очистных сооружений в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Роспотребнадзор рассказал о санкциях для непривитых в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Разрушителя волгоградского стадиона «Трактор» нашли в МосквеСмотреть фотографии
18:56
Движение парализовано: иномарка протаранила скоростной трамвай в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:39
«Просчет в расчетах»: в волгоградском облздраве объяснили проблемы со сдачей анализов в поликлиникахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Двоих обвиняемых по делу о взрыве газовой заправки в Волгограде отдали под судСмотреть фотографии
15:52
Бешеный кот покусал хозяев частного дома в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:32
Филиал онкодиспансера в Михайловке Волгоградской области отдают под ковидный госпитальСмотреть фотографии
15:07
Молодой мужчина без хронических заболеваний умер от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:38
Билайн создаст библиотеку голосов знаменитостей для помощи незрячим людямСмотреть фотографии
13:44
В волгоградском Роспотребнадзоре объяснили связь между ростом заражений коронавирусом и вакцинациейСмотреть фотографии
13:10
«Ситуация тяжелая»: в Волгограде к ИВЛ подключили 20-летнюю пациентку с ковидомСмотреть фотографии
11:14
Глава Волгограда получил нагоняй от прокуратуры за отсутствие пляжейСмотреть фотографии
11:09
Кобыла чистокровной верховой породы конезавода компании «Сады Придонья» выиграла Большой Всероссийский призСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде напавший на полицейских с железным прутом водитель уезжает в колониюСмотреть фотографии
10:31
Военные напустили дыма в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Путин объявил благодарность главе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:01
Водитель-подросток покалечил троих детей под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:48
Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:31
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде произошло возгораниеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
Совхоз-гигант под Волгоградом выставили за долги на торгиСмотреть фотографии
19:28
День Волжского стал праздником для всех горожанСмотреть фотографии
18:36
«Нет реагентов»: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 