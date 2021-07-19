Телеком

Самые бережливые волгоградцы живут на Тракторном

Телеком 19.07.2021 12:21
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19.07.2021 12:21


В МТС изучили спрос на цифровые сервисы с начала 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года волгоградцы стали покупать цифровые услуги «пакетами» почти в полтора раза чаще, сократив таким образом затраты на связь в два с половиной раза, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. 
С запуском сверхскоростного домашнего интернета в конце прошлого года,компания зафиксировала рост спроса на пакетные тарифы МТС, позволяющие экономить. Так, в 2021 году самыми практичными показывают себя жители Тракторозаводского района–здесь чаще выбирают семейный тариф МТС, на котором кроме ТВ и домашнего интернета есть возможность разделить пакет минут, SMS и мобильного интернета с членами семьи.Также в тройку самых экономных попали Краснооктябрьский и Дзержинский – жители этих районов активно обращаются за объединёнными услугами связи. 
Пик обращений на подключение пакетных тарифов пришёлся на январь и май этого года – волгоградцы активно объединяли услуги связи во время долгих праздничных и нерабочих дней. Причиной могло стать более грамотное планирование семейных бюджетов: подключение нескольких услуг МТС позволяет снизить ежемесячные затраты семьи, сэкономив таким образом более десяти тысяч рублей в год.
«Только с начала этого года абоненты МТС, пользующиеся пакетами услуг, потратили на связь в среднем на пять тысяч рублей меньше каждый в сравнении с теми, кто оплачивал сервисы по отдельности. Мы видим, что всё большее количество жителей пересматривают свои расходы и не отказывается от возможности сэкономить», – рассказывает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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