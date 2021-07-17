Общество

С тазами и ковшиками: зачем волгоградцам отключают горячую воду на две недели

Общество 17.07.2021 15:19
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17.07.2021 15:19


Ежегодно летом волгоградцы сталкиваются с плановым отключением горячей воды, и неизменно у горожан возникают вопросы: почему это происходит каждое лето и почему именно на две недели? Об этом корреспондент ИА «Высота 102» спросил начальника энергорайона ООО «Концессии теплоснабжения» Дмитрия Дунаева в котельной Ворошиловского района, где сейчас меняют устаревшее оборудование.
Территория теплового пункта встретила журналиста грудой срезанных ржавых труб старого котла – вскоре она отправится на утилизацию или переработку. Внутри котельной кипит жизнь: разлетаются искры сварки, стучат молотки, звучат переговоры рабочих. Работы уже на завершающем этапе, сотрудники готовят новый котел к гидравлическим испытаниям и обмуровке. Уже в середине августа новое оборудование планируют ввести в эксплуатацию.

«По результатам промышленных испытаний срока службы котла было принято решение о его замене, – рассказал Дмитрий Дунаев. – С новым котлом мы повысим надежность и улучшим качество теплоснабжения в отопительный период, минимизируем количество технологических нарушений».
Любое котельное оборудование – совершенно новое или отслужившее несколько лет – ежегодно нуждается в проверке на прочность, чтобы свести риск аварий к нулю. Единственный способ достоверно оценить состояние котлов, трубопроводов и задвижек – гидравлические испытания. Под большим давлением в инженерные сети запускаются потоки воды и воздуха, что позволяет обнаружить нарушения и устранить их.

Выполнить эти работы технологически невозможно, пока дома не будут отключены от горячей воды, пояснил Дунаев. Время года выбрано с расчетом на то, что летом, как правило, жителям проще всего обойтись без горячей воды. А две недели – это оптимальный срок как для проведения полноценных испытаний, так и для жителей. Впрочем, иногда проверки и ремонтные работы завершаются быстрее, и горячая вода возвращается к волгоградцам уже через несколько дней.

Если для ремонта и испытаний в котельной столь желанный ресурс отключать необходимо, то для обновления теплотрассы это не требуется. Масштабные работы по подготовке к отопительному сезону развернулись на улице Социалистической в Ворошиловском районе.
«На данном участке тепловой сети ведется реконструкция трубопровода диаметром 500 мм. В прошлом году до начала отопительного сезона был реконструирован соседний отрезок теплотрассы. Этим летом мы взяли более сложный участок», - рассказал заместитель главного инженера ООО «Концессии теплоснабжения» Александр Рыкалин. Сейчас на нем работает бригада из шести человек, которые прокладывают строительные конструкции теплового канала. Ремонт завершится в августе, а в сентябре раскопанный участок дороги заново заасфальтируют.

По данным компании «Концессии теплоснабжения», модернизация оборудования проводится одновременно на 125 котельных и более, чем 300 центральных тепловых пунктах Волгограда.

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