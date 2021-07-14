Горчичник из Волгограда завел свой блог

Первый в Волгограде музейный кот по кличке Горчичник обзавелся собственным блогом, который от его лица будут вести сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта». Как рассказала ИА «Высота 102» в начальник информационного отдела Татьяна Рвачева, блог будет посвящен наблюдениям за сарептским любимцем и размышлениям на тему «Что было бы, если бы коты умели говорить».

Новые посты будут выходить в сообществе музея «ВКонтакте» раз в неделю с новыми фотографиями Горчичника. В музее рассказали, что такую кличку ему дали, в том числе, за его красивый рыжий окрас. «Наш музей позиционирует себя одной из столиц горчицы и горчичного масла. Поэтому когда мы увидели цвет кота, на ум пришло именно прозвище «Горчичник», — пояснила Татьяна Рвачева.

Но в отличие от горькой горчицы, кот прославился своим добрым и ласковым характером, поэтому он быстро влюбил в себя всех посетителей музея-заповедника. Горчичник живет в «Старой Сарепте» уже три года, и каждый день радует новых гостей заповедника. Поэтому хвостатый сотрудник музея никогда не остается без еды. «Наш Горчичник известный любитель полакомиться и никогда не отказывается лишний раз что-нибудь съесть. Но мы стараемся его сильно не баловать», — поделилась Рвачева.

Кот очень любит не только лакомства, но также исследовать музейные выставки. Как рассказали сотрудники, у рыжего любимца есть свой собственный взгляд на многие экспонаты, которые он может разглядывать часами. Поэтому особенно часто его можно увидеть в здании «Музея российской горчицы».

В музее-заповеднике надеются на сотрудничество Горчичника с другими знаменитыми российскими «котоблогерами» и, возможно, даже коллаборацию с котами Эрмитажа — работники «Старой Сарепты» уже связывались с петербургским музеем. Не исключено, что Горчичник сможет вступить в Союз музейных котов, который в конце февраля этого года основал Эрмитаж совместно с «Республикой кошек».