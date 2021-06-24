Оперштаб Волгоградской области готовит ключевые решения по коронавирусу

В эти минуты началось заседание оперштаба Волгоградской области, где будут приняты ключевые решения для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, заседание проходит под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Планируется рассмотреть вопросы текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и порядок дальнейших действий.

«В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области стабильная и контролируемая. При этом большое количество людей возвращается в Волгоградскую область с территорий со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, приезжает к нам на отдых или возвращается с отдыха. К сожалению, они могут быть носителями коронавирусной инфекции. Могут не только сами заболеть, но и являться источником дальнейшего заражения», — отметил губернатор на заседании оперштаба.

Глава региона озвучил тревожную статистику: более 61% заболевших — люди в возрасте от 18 до 49 лет. Выросло число тяжелых случаев, когда молодых пациентов госпитализируют в палаты интенсивной терапии и реанимации, подключают к ИВЛ. Сейчас в реанимации ковидных госпиталей находятся 141 человек, в том числе 104 — на искусственной вентиляции легких. «Специалисты объясняют эту ситуацию прежде всего наличием новых штаммов коронавирусной инфекции, особенно наиболее агрессивных и быстро распространяющихся индийских штаммов», — пояснил Андрей Бочаров.

По наблюдениям врачей, жители Волгоградской области стали тяжелее переносить COVID-19. После выздоровления у пациентов обостряются хронические заболевания, возникают новые заболевания, участились случаи постковидной летальности. Губернатор напомнил, что в регионе принято решение об углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом на базе поликлиник и ЦРБ.

Андрей Бочаров на заседании обратился к пожилым жителям Волгоградской области и людям, имеющим хронические заболевания, с просьбой минимизировать социальные контакты, как можно меньше посещать общественные места и пользоваться городским транспортом. Глава региона напомнил, что единственно возможным эффективным способом остановить распространение коронавируса является вакцинация жителей и создание коллективного иммунитета. «Еще раз скажу: я и члены моей семьи уже ревакцинировались», — подчеркнул губернатор.

Обращаясь к членам оперативного штаба, Андрей Бочаров напомнил, что жизнь и здоровье людей важнее всего. «Нам очень не хочется останавливать работу регионального сектора экономики, так как мы понимаем, что за счет результатов его работы формируется основной источник доходов семей и развивается потенциал Волгоградской области. Но если мы увидим серьезный рост заболеваемости, непринятие срочных мер со стороны руководителей предприятий, мы вынесем на рассмотрение оперативного штаба предложение о приостановке деятельности таких предприятий», — заявил губернатор.