В Волгограде спасают самострои от сноса





Жители проблемных многоквартирных домов получили возможность в досудебном порядке урегулировать вопросы, связанные с узакониванием строений, возведенных на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, так, мэрией назначены публичные слушания по проекту решения о предоставлении собственникам дома по улице Никитина, 87 в Кировском районе разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. В случае положительного заключения по данному вопросу собственники получат возможность привести назначение участка в соответствие его фактическому использованию – для размещения объектов блокированной застройки. Это одно из условий, необходимых для сохранения объекта, построенного с нарушением законодательства, пояснили в администрации.

Жилой дом №87 по ул. Никитина был возведен 7 лет назад на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Однако еще при строительстве дом был разделен на два блока и оборудован раздельными входами. Несмотря на то, что застройщик не получал разрешений ни на строительство, ни на ввод в эксплуатацию жилого объекта в установленном законом порядке, а сам дом был возведен на участке для ИЖС, собственник объекта продал его другим гражданам. Люди попали в патовую ситуацию - они заплатили за жилье деньги, получили право собственности, а через несколько лет узнали, что их дома находятся во внеправовом поле.

Напомним, в подобную ситуацию попали и другие добросовестные приобретатели жилья. В том же Кировском районе меры для сохранения жилья и введения его в эксплуатацию в рамках правового поля предпринимают совместно с властями жители домов по Быстрова, 113 и 113а, пер. Сухореченский, 16, ул. Терновой, 20 и 110а, ул. Турбинной, 11а. Также администрацией Волгограда назначены общественные обсуждения по проекту решения об изменении территориальной зоны территории по первому переулку им. Короленко, 5 в Кировском районе Волгограда, с жилой зоны индивидуальных жилых домов (Ж1) на жилую зону смешанной застройки (Ж4). В данном случае на участке для ИЖС без разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию был возведен двухэтажный 16-квартирный жилой дом. Уже заключено мировое соглашение, утвержденное судом. Жильцами проведено обследование технического состояния здания, инструментальное исследование жилой постройки на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям и обследование, подтверждающее, что здание соответствует требованиям пожарной безопасности. Приведение участка в соответствие с его фактическим использованием станет последним шагом, позволяющим сохранить постройку, пояснили в мэрии.

Ранее суды в Волгоградской области вынесли десятки решений о сносе многоквартирных домов, построенных на землях, предназначенных для жилищного строительства, считая их самовольными постройками. Однако исполнены были лишь несколько таких решений.



