Многодетная семья осталась без света в Волгограде из-за чужих долгов

Многодетная семья из Красноармейского района Волгограда оказалась без света на три недели. Причиной отключения стало наличие задолженности по оплате электроэнергии в сумме более 17 тысяч рублей в период с февраля 2009 по ноябрь 2013 года. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, глава семейства обратился в прокуратуру. Отец троих детей наличие долга не признал, обратив внимание на отсутствие долгов в последующие периоды, а также на истечение сроков исковой давности в части возможности взыскания суммы в судебном порядке. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о самоуправстве при отключении электроэнергии.

« Долг за этим адресом числился давно. В нашу компанию не поступают сведения о сделках с недвижимостью и смене собственника — по закону новый владелец недвижимости должен обратиться в «Волгоградэнергосбыт» для переоформления лицевого счета, - пояснили в компании. - Данная процедура не является сложной, но так как обращения не было, то в нашей базе данных лицевой счет данного адреса продолжал числиться за прежним владельцем квартиры. При этом, что интересно, новый владелец жилья, даже получив платежный документ с задолженностью, не обратился с вопросом в нашу компанию, и мы, согласно установленной законом процедуре, включили данный адрес в список на отключение электроэнергии. После отключения владелец жилья снова не обратился к нам, а почему-то - в правоохранительные органы. После получения жалобы мы, войдя в положение семьи, сняли ограничение.

Одна из задач ПАО «Волгоградэнергосбыт» как гарантирующего поставщика Волгоградской области - это обеспечение стабильности расчетов за электроэнергию между потребителями и другими участниками энергосистемы. Поэтому работа с неплательщиками ведется на постоянной основе и с применением всех мер, прописанных в законодательстве. Закон не делает различия между потребителями, и данные о количестве детей нигде в информации о лицевом счете не учитываются. Согласно законодательству, за потребленные коммунальные ресурсы должны платить все без исключения, а в случае нехватки средств - оформлять предлагаемую государством субсидию.

Нам очень жаль, что семья оказалась в такой ситуации, но стоит отметить, что данный вопрос можно было прояснить ещё на первоначальном этапе и, соответственно, избежать отключения электроэнергии в квартире вышеуказанной семьи», - говорится в официальном комментарии компании.

«Рекомендуем нашим потребителям внимательнее относиться к направляемой информации по расчетам, и в случае вопросов активнее пользоваться системой обратной связи. Это позволяет оперативно и напрямую решать многие вопросы. Мы создали все условия для комфортного взаимодействия потребителей по всем вопросам, кроме того, в личном кабинете на сайте компании можно самостоятельно отслеживать состояние своего лицевого счета, оплачивать за электроэнергию без комиссии и многое другое», - заключили в компании.