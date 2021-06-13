Общество 13.06.2021 20:06
0
13.06.2021 20:06
На ремонтируемом участке мостового комплекса Волжской ГЭС завершается укладка нижнего, выравнивающего слоя асфальта. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в администрации Волжского, в настоящее время на участке протяженностью 442 метра полностью выполнена гидроизоляция, на 80% уложен нижний слой дорожного покрытия из асфальтобетона. На следующей неделе рабочие планируют приступить к укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
После укладки верхнего слоя асфальта на первом участке эта дорога будет открыта для двустороннего движения. Однако реверсивное движение сохранится. Оно будет действовать на втором участке такой же протяженности, как и первый, расположенном ближе к Волжскому. Так что пробки, в которых водителям приходится стоять порой по часу, исчезнут только после полного окончания ремонтных работ, запланированных на октябрь. Но не исключено, что движение по мосту будет открыто раньше.
Реклама
Пенсионерка с аутоиммунным заболеванием умерла от COVID-19 в Волгоградской области13.06.2021 14:58
Общество 13.06.2021 14:58
В Волгограде МЧС и епархия подписали соглашение о сотрудничестве13.06.2021 14:49
Общество 13.06.2021 14:49
«Под колокольный звон»: волгоградцы пришли поклониться мощам Александра Невского13.06.2021 13:21
Общество 13.06.2021 13:21
У хутора Репино под Волгоградом продают базу отдыха13.06.2021 09:41
Общество 13.06.2021 09:41
«Кассу взаимопомощи» ликвидируют в Волгоградской области12.06.2021 16:00
Общество 12.06.2021 16:00
Визг шин и рев мотора: в Волгограде соревнуются авто- и мотогонщики12.06.2021 13:16
Общество 12.06.2021 13:16
На Волгоградскую область обрушатся ливни, град и грозы12.06.2021 10:20
Общество 12.06.2021 10:20
Лучшего в стране водителя трамвая выберут в Волгограде12.06.2021 09:40
Общество 12.06.2021 09:40
Как подать заявку на ипотеку по ставке от 2,55% годовых?12.06.2021 08:58
Общество 12.06.2021 08:58
Волгоградские дальнобойщики успешно оспорили более 350 штрафов за мифический перевес11.06.2021 16:56
Общество 11.06.2021 16:56
Около 3 тысяч волгоградских школьников приняли участие в профилактических мероприятиях «Дорога железная – не для игры!»11.06.2021 15:54
Общество 11.06.2021 15:54
В Волгограде вручили госнаграды ко Дню России11.06.2021 13:00
Общество 11.06.2021 13:00
Волгоградские урбанисты взялись за благоустройство островов Сарпинский и Голодный11.06.2021 12:06
Общество 11.06.2021 12:06
В Волгоград прибудет ковчег с мощами святого Александра Невского11.06.2021 11:18
Общество 11.06.2021 11:18
В Волгограде снесут аварийную двухэтажку в камышах11.06.2021 10:57
Общество 11.06.2021 10:57
Реклама