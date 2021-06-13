Общество

Реверсивное движение сохранится на мосту через Волжскую ГЭС до конца ремонта

Общество 13.06.2021 20:06
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13.06.2021 20:06


На ремонтируемом участке мостового комплекса Волжской ГЭС завершается укладка нижнего, выравнивающего слоя асфальта. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в администрации Волжского, в настоящее время на участке протяженностью 442 метра полностью выполнена гидроизоляция, на 80% уложен нижний слой дорожного покрытия из асфальтобетона. На следующей неделе рабочие планируют приступить к укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
После укладки верхнего слоя асфальта на первом участке эта дорога будет открыта для двустороннего движения. Однако реверсивное движение сохранится. Оно будет действовать на втором участке такой же протяженности, как и первый,  расположенном ближе к Волжскому. Так что пробки, в которых водителям приходится стоять порой по часу, исчезнут только после полного окончания ремонтных работ, запланированных на октябрь. Но не исключено, что движение по мосту будет открыто раньше. 

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