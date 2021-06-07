Открытое личное первенство Волгограда по гребле на байдарках и каноэ пройдет в преддверии Дня России 10-11 июня. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, соревнования пройдут на озере Денежное за Волгой, начало в 10.00.

Другие праздничные мероприятия, приуроченные к празднику, пройдут в очном и интерактивном формате с 9 по 15 июня во всех районах Волгограда. С остоятся концерты и мастер-классы, которые смогут посетить все желающие. На нижней террасе Центральной набережной с 10 часов утра до восьми вечера пройдет фестиваль «Drive fest» . Волгоградцы смогут увидеть заезды по мотоджимхане (скоростному фигурному вождению мотоцикла), а также мотородео - парные соревнования в скоростном маневрировании на мотоциклах. В час дня стартует флешмоб «Флаг России»: 130 волонтеров пронесут триколор длинной 100 метров от Вечного огня на Аллее героев до нижней террасы набережной. Пройдет множество спортивных соревнований, спортивные коллективы города покажут тренировки по эстетической и художественной гимнастике, акробатике, спортивным танцам, футболу, баскетболу боксу, дзюдо, самбо, тхэквондо и другим спортивным дисциплинам.