



В России смягчили коронавирусные ограничения на въезд и выезд россиян и иностранцев, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по Волгоградской области. Теперь россияне, имеющие вид на жительство или гражданство другого государства, в том числе соседнего Казахстана, обучающиеся или работающие за рубежом, могут ездить без ограничений по количеству въездов и выездов.

Разрешен выезд для адвокатов, участников судебных процессов и владельцев недвижимости. Послабления касаются только пересечения границы через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска.

Дополнительно расширен список родственников, которые могут въезжать в Россию и выезжать из страны. Ранее это было разрешено только для родителей, детей, усыновителей, опекунов и попечителей. Сейчас в этот перечень правительство РФ добавило супругов, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков. Также уточнен порядок въезда и выезда в случае смерти близкого родственника – они разрешены только на похороны.

В настоящее время на территории Волгоградской области функционируют четыре пункта пропуска: двусторонний автомобильный Вишнёвка, многосторонние железнодорожные Кайсацкое и Эльтон, многосторонний воздушный пункт пропуска Гумрак.