Астраханский мост в Волгограде очистят от сталактитов и коррозии

Общество 17.05.2021 10:59
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17.05.2021 10:59
Ворошиловский районный суд Волгограда обязал городскую администрацию в течение шести месяцев устранить нарушения безопасности дорожного движения на Астраханском мосту через реку Царица. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, исковые требования были заявлены прокурором Ворошиловского района Волгограда. Было озвучено, что в ходе проведения проверки мостового сооружения выявлены выбоины в покрытии проезжей части, следы выщелачивания цементного камня с образованием сталактитов, массовые нарушения гидроизоляции, деградационное разрушение бетона с обнаружением арматуры, поверхностная коррозия металлических элементов и прочее. Когда была проведена эта проверка не указывается.
В течение шести месяцев, согласно решению суда, городские власти должны принять меры к устранению выявленных нарушений путем планирования и реализации ремонтных мероприятий. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Отметим, что в 2020 году мост, соединяющий Ворошиловский и Центральный районы Волгограда, капитально отремонтировали впервые за 15 лет. Однако в апреле текущего года подрядчик вернулся на объект для исправления дефектов, возникших в ходе эксплуатации моста. Как сообщала горадминистрация, межведомственной муниципальной комиссией 12 апреля в результате обследования были зафиксированы проседание одной решетки ливнеприемной системы, выбоины покрытия в местах сопряжения полос общей площадью около 3 квадратных метров при общей площади восстановления более 8000 квадратных метров. О коррозии и сталактитах на Астраханском мосту ранее ничего не сообщалось.
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