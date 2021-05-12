В микрорайоне Тулака в Волгограде на день отключат воду ради нового водопровода





Завтра, 13 мая, жителям пяти многоквартирных домов в Советском районе Волгограда отключат холодную воду с 8.00 до 20.00. Эта мера вынужденная — коммунальщики будут подключать многоэтажки к новому водопроводу, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии водоснабжения».

На протяжении 12 часов воды не будет в домах по ул. Авиаторской, 2, 4, ул. Аджарской, 16, 18 и ул. Туркменской, 6, корпус 1, 2, 3. За это время потребителей подсоединят к трубопроводу диаметром 315 мм протяженностью 120 м. Перед этим специалисты «Концессий» построили водопроводные колодцы и установили запорную арматуру.

В компании приносят извинения волгоградцам за временные неудобства.