



Котельниковская земля героев знает много примеров самоотверженности и отваги, проявленных котельниковцами в защите своего Отечества от фашизма. Жители города гордятся своими прадедами, чьим мужеством и самоотверженностью был восстановлен мир.

В их числе и Николай Ананьевич Небыков – любимый и почитаемый всем городом ветеран, участник Сталинградской битвы.

Начало войны Николай встретил совсем юным восемнадцатилетним мальчиком. В 1941 году прямо из военкомата был направлен в училище связи - Красные казармы Волгограда. Учеба прошла по сокращенному сроку, вместо десяти месяцев Николай окончил училище за четыре.

В Сталинградской битве Николай Ананьевич участвовал в составе 64-й Армии под командованием М.С. Шумилова. В марте 1943 года служил на наблюдательном пункте станции Бекетовка, а в августе 1944 с боями дошел до Румынии, где получил тяжелое ранение. После лечения в военном госпитале Махачкалы был признан негодным к прохождению дальнейшей воинской службы и направлен в запас.

Боевые заслуги Николая Ананьевича отмечены медалью "За оборону Сталинграда", двумя орденами Великой Отечественной войны; медалью "За боевые заслуги " и многими другими наградами.

Глубоко уважаемого в городе ветерана хорошо знают молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия». На протяжении всего времени присутствия «ЕвроХима» в Котельниковском районе молодые сотрудники предприятия считают своим долгом навещать ветерана, чтобы передать благодарность каждого поколения сотрудников.

В 2021 году молодежь «ЕвроХима» поздравила ветерана, не дожидаясь наступления Дня Победы.





В преддверии праздника сотрудники предприятия посадили под окнами дома Николая Ананьевича яблоню сорта «Слава победителям».

Николай Ананьевич был рад подарку и вниманию и вышел на крыльцо, чтобы встретиться с молодежью. В свои 99 лет ветеран стойко противостоит хворям и недугам.





«Мы от всего нашего коллектива желаем Николаю Ананьевичу долгих лет жизни и надеемся, что яблоневый цвет, как в далеком победном мае 1945 года, подарит ему бодрость, оптимизм и здоровье», - от всего предприятия поздравил ветерана молодой специалист Тимур Шахбанов.



