Слава победителям!: волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» провели акции к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Общество 05.05.2021 12:45 Новости компаний
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05.05.2021 12:45 Новости компаний
Котельниковская земля героев знает много примеров самоотверженности и отваги, проявленных котельниковцами в защите своего Отечества от фашизма. Жители города гордятся своими прадедами, чьим мужеством и самоотверженностью был восстановлен мир.
В их числе и Николай Ананьевич Небыков – любимый и почитаемый всем городом ветеран, участник Сталинградской битвы.
Начало войны Николай встретил совсем юным восемнадцатилетним мальчиком. В 1941 году прямо из военкомата был направлен в училище связи - Красные казармы Волгограда. Учеба прошла по сокращенному сроку, вместо десяти месяцев Николай окончил училище за четыре.
В Сталинградской битве Николай Ананьевич участвовал в составе 64-й Армии под командованием М.С. Шумилова. В марте 1943 года служил на наблюдательном пункте станции Бекетовка, а в августе 1944 с боями дошел до Румынии, где получил тяжелое ранение. После лечения в военном госпитале Махачкалы был признан негодным к прохождению дальнейшей воинской службы и направлен в запас.
Боевые заслуги Николая Ананьевича отмечены медалью "За оборону Сталинграда", двумя орденами Великой Отечественной войны; медалью "За боевые заслуги " и многими другими наградами.
Глубоко уважаемого в городе ветерана хорошо знают молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия». На протяжении всего времени присутствия «ЕвроХима» в Котельниковском районе молодые сотрудники предприятия считают своим долгом навещать ветерана, чтобы передать благодарность каждого поколения сотрудников.
В 2021 году молодежь «ЕвроХима» поздравила ветерана, не дожидаясь наступления Дня Победы.
В преддверии праздника сотрудники предприятия посадили под окнами дома Николая Ананьевича яблоню сорта «Слава победителям».
Николай Ананьевич был рад подарку и вниманию и вышел на крыльцо, чтобы встретиться с молодежью. В свои 99 лет ветеран стойко противостоит хворям и недугам.
«Мы от всего нашего коллектива желаем Николаю Ананьевичу долгих лет жизни и надеемся, что яблоневый цвет, как в далеком победном мае 1945 года, подарит ему бодрость, оптимизм и здоровье», - от всего предприятия поздравил ветерана молодой специалист Тимур Шахбанов.
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