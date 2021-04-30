Общество

ВТБ: спрос россиян на авиабилеты в преддверии майских праздников вырос на четверть по сравнению с 2019 годом

Общество 30.04.2021 13:13 Новости компаний
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30.04.2021 13:13 Новости компаний


За первый уик-энд с момента объявления 4-7 мая нерабочими днями россияне на четверть увеличили число бронирований авиабилетов и туров по сравнению с «допандемийным» 2019 годом. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, объем транзакций вырос на 5%, до 1,17 млрд рублей, а средний чек снизился на 38% и составил около 25 тыс. рублей. Наиболее востребованным направлением для отдыха на праздники у россиян в этот раз стал Байкал. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.
Всего за этот период россияне потратили на организацию путешествий более 3,8 млрд рублей – на 17% больше, чем за аналогичный срок допандемийного 2019 года. Объем бронирования российских гостиниц на фоне популярности внутреннего туризма ожидаемо показал гораздо более высокий темп роста – на 60% к 2019 году, до 182 млн рублей, а количество транзакций увеличилось почти на 40%. На 22%, до 2,5 млрд рублей, увеличился оборот в сегменте межрегиональных перевозок – в поездах и междугородных автобусах, количество транзакций также выросло.
Наибольшее востребованным направлением для отдыха на майские стал Байкал – в Иркутской области совокупные траты на организацию путешествий выросли в 2,5 раза к 2019 году, до 58 млн рублей. Также на три четверти, до 14 млн рублей, увеличились бронирования туров, авиабилетов, гостиниц и межрегионального транспорта в Калининграде. Замыкает ТОП-3 Краснодарский край: на организацию отдыха на Черноморских курортах только за три дня россияне потратили 56 млн рублей – на 71% больше, чем два года назад. Кроме того, вырос интерес к путешествиям в Екатеринбург, Казань, Карелию, Нижний Новгород, на Алтай и по регионам Золотого кольца.
«Как только было опубликовано решение о нерабочих днях в мае, мы зафиксировали увеличение спроса на бронирование гостиниц, туров и поездок на междугородном транспорте. В результате траты россиян на организацию отдыха за пятницу и выходные на прошлой неделе превысили даже показатели допандемийного 2019 года, хотя тогда были доступны все направления зарубежного отдыха и значительную часть туров составляли более дорогие заграничные поездки. За минувший год россияне привыкли рассматривать внутренние направления как базовые для поездок, поэтому в первую очередь начали составлять туристические планы на майские с ориентацией на российские курорты и центры городского туризма», - комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.

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