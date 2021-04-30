



За первый уик-энд с момента объявления 4-7 мая нерабочими днями россияне на четверть увеличили число бронирований авиабилетов и туров по сравнению с «допандемийным» 2019 годом. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, объем транзакций вырос на 5%, до 1,17 млрд рублей, а средний чек снизился на 38% и составил около 25 тыс. рублей. Наиболее востребованным направлением для отдыха на праздники у россиян в этот раз стал Байкал. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

Всего за этот период россияне потратили на организацию путешествий более 3,8 млрд рублей – на 17% больше, чем за аналогичный срок допандемийного 2019 года. Объем бронирования российских гостиниц на фоне популярности внутреннего туризма ожидаемо показал гораздо более высокий темп роста – на 60% к 2019 году, до 182 млн рублей, а количество транзакций увеличилось почти на 40%. На 22%, до 2,5 млрд рублей, увеличился оборот в сегменте межрегиональных перевозок – в поездах и междугородных автобусах, количество транзакций также выросло.

Наибольшее востребованным направлением для отдыха на майские стал Байкал – в Иркутской области совокупные траты на организацию путешествий выросли в 2,5 раза к 2019 году, до 58 млн рублей. Также на три четверти, до 14 млн рублей, увеличились бронирования туров, авиабилетов, гостиниц и межрегионального транспорта в Калининграде. Замыкает ТОП-3 Краснодарский край: на организацию отдыха на Черноморских курортах только за три дня россияне потратили 56 млн рублей – на 71% больше, чем два года назад. Кроме того, вырос интерес к путешествиям в Екатеринбург, Казань, Карелию, Нижний Новгород, на Алтай и по регионам Золотого кольца.