Общество 29.04.2021 11:06
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29.04.2021 11:06
На Астраханский мост в Волгограде вернулся подрядчик для исправления дефектов на дорожном покрытии, возникших в ходе эксплуатации объекта. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, изъяны были выявлены межведомственной муниципальной комиссией 12 апреля после обследования асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах. Так, были зафиксированы проседание одной решетки ливнеприемной системы, выбоины покрытия в местах сопряжения полос общей площадью около 3 квадратных метров при общей площади восстановления более 8000 квадратных метров. Информация о выявленных дефектах была направлена в адрес компании-исполнителя. С наступлением благоприятных погодных условий подрядная организация приступила к устранению дефектов за счет собственных средств – это является одним из условий контракта, пояснили в мэрии.
Во время ремонта движение на мосту перекрывать не будут. Его ограничат только на той полосе, где работают техника и специалисты. Устранить дефекты на покрытии планируется в течение сегодняшнего дня.
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