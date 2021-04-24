Хористы из Москвы выступят на Центральной набережной Волгограда





Сегодня на верхней террасе Центральной набережной состоится концерт, посвященный празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, выступление хоровых коллективов детско-юношеских патриотических клубов Москвы и Волгограда начнется в 14.00.

Московский Центр патриотического воспитания «Братство народов» выиграл грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию проекта «Яростный хор-отряд». Одним из главных мероприятий проекта станет выступление в городе-герое на Волге в канун 9 Мая. Воспитанники патриотических клубов Москвы и Московской области подготовили специальную программу, в которую вошли как популярные, так и малоизвестные песни о Победе.

Фото: архив ИА "Высота 102".