Общество 08.04.2021 11:41
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08.04.2021 11:41
Расторгнут контракт на благоустройство бульвара по ул. Титова в Волгограде с недобросовестной подрядной компанией. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе городской администрации, контракт на реконструкцию пешеходной зоны по ул. Г. Титова, заключенный в прошлом году с ООО "РАЙ-ГРАСС", МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района" расторгло в одностороннем порядке. Основанием стало нарушение начала сроков выполнения работ, выявленное муниципальной службой. В ФАС направлено уведомление для принятия решения о внесении данной организации в перечень недобросовестных исполнителей.
Контракт с ООО "РАЙ-ГРАСС" был заключен в ноябре прошлого года по результатам открытого аукциона. Подрядчик должен был выйти на объект с наступлением благоприятной погоды, оперативно начать работы и все завершить до 1 октября текущего года. Аукцион был проведен заблаговременно, чтобы компания в зимний период смогла подготовиться и закупить необходимые материалы. Однако с приходом устойчивых положительных температур победитель аукциона не вышел на объект, в связи с чем ему в марте со стороны заказчика было направлено уведомление о необходимости приступить к реконструкции в десятидневный срок. В ходе проверки выяснилось, что отклонение от установленных сроков сохраняется. Поскольку дальнейшее нарушение графика могло поставить под угрозу выполнение запланированных работ, МБУ ЖКХ принято решение расторгнуть контракт.
В ближайшее время контракт будет заключен с участником электронных торгов, занявшим по результатам аукциона второе место – как это предусмотрено федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок.
Комплексное обновление ул. Титова в границах от ул. Таращанцев до малого проспекта им. Ленина предусматривает замену на площади свыше 2600 кв.метров старого тротуарного покрытия на уличную плитку. На этой территории проложат новую линию поливочного водопровода, кабель под опоры освещения, а также установят парковую мебель. Планируются и работы по озеленению. Проектом предусмотрено сохранение уникальной каштановой аллеи на улице Титова. В дополнение к существующим посадкам по обе стороны дороги высадят молодые саженцы каштана. Разделительную полосу украсят свыше 2000 кустов сортовых роз и 600 кустов бирючины обыкновенной. По всей территории зеленой зоны планируется уложить свыше 5500 квадратных метров рулонного газона.
Фото из архива "Высоты 102"
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