Цены на сахар и масло в Волгоградской области вышли за пределы





В Волгоградской области продолжают дорожать подсолнечное масло и сахар при том, что цены на эти продукты регулируются государством. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, стоимость подсолнечного масла в регионе выросла за прошедшую неделю на 0,07% и достигла средней 112,94 рубля за килограмм. Цена на сахар увеличилась почти на 0,5% - до 45,29 рублей за килограмм. При этом, напомним, стоимость этих продуктов регулируется правительством России и она не должна превышать 110 рублей за килограмм растительного масла и 45 рублей за килограмм сахара в розницу.

Между тем, на прошлой неделе в регионе поднялись цены и на другие продукты. Так, стоимость десятка яиц увеличилась на 2,24% и достигла 78,62 рублей. Гречка стала дороже почти на 1,5% (77,51 рублей за кг). Незначительно подорожали мука, хлеб, молоко и макароны.



