«ЕвроХим-ВолгаКалий» поделился опытом развития территорий с участниками форума «UrbanVolgaWeekend»

Общество 01.04.2021 09:46 Новости компаний
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01.04.2021 09:46 Новости компаний
Городской форум «UrbanVolgaWeekend», организатором которого выступило Региональное отделение Общероссийской организации «Городские реновации» при поддержке Комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области и Департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда прошел накануне в Волгограде.
Участие в пленарном заседании приняли представители крупных промышленных компаний региона, в том числе и главный инженер ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Илья Поляков, ведь тема социальной ответственности бизнеса актуальна и очень близка для Гремячинского горно-обогатительного комбината.
На встрече присутствовали не только руководители, федеральные и региональные эксперты, представители министерства строительства РФ, но и студенты профильных ВУЗов, активисты, представители общественных организаций и жители Волгограда.
Форум стал уникальной платформой для привлечения жителей региона к обсуждению вопросов благоустройства и обновления общественных пространств, для продвижения урбанистической и экологической повестки. И не менее важно, что городской форум дает возможность взаимодействия жителей города и представителей органов государственной, муниципальной власти и бизнеса.
В рамках мероприятия главный инженер ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» рассказал о новом проекте «Котельниково – земля Героев», который сейчас реализуют котельниковцы. Практическим воплощением концепции программы должен стать Парк Героев, который планируется возвести в новом жилом районе «Дубовая роща». Администрация Котельниковского муниципального района и Гремячинский горно-обогатительный комбинат готовят проект Парка к представлению во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2021 году».
Напомним, что «ЕвроХим-ВолгаКалий» российского предпринимателя Андрея Мельниченко завершает в Котельниковском районе строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината - одного из самых современных и масштабных производственных комплексов юга России.
«Я рад, что мог поделиться опытом социальной ответственностиООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ведь нам есть что рассказать, так какМинерально-химическая компания «ЕвроХим» успешно реализует большие социальные проекты на территориях присутствия, в нашем случае мы говорим о Котельниково», - отметил главный инженер, к.т.н. Илья Поляков.
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