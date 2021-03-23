В Волгоградской области расширили список «ловцов» безмасочников





Расширен список должностных лиц в Волгоградской области, уполномоченных составлять административные протоколы за нарушение антиковидных правил. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона, функции составлять административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) возложены на старшего консультанта отдела взаимодействия с правоохранительными органами управления общественной безопасности; на старшего консультанта, консультанта сектора обеспечения деятельности антитеррористической комиссии Волгоградской области управления общественной безопасности; на консультанта сектора обеспечения деятельности антинаркотической комиссии Волгоградской области управления общественной безопасности.

Напомним, что представители органов власти, уполномоченные составлять административные протоколы в отношении нарушителей, участвуют в проверочных рейдах совместно с сотрудниками правоохранительных органов, Роспотребнадзора и других ведомств.

Так, за прошедшие сутки в Волгоградской области в ходе таких рейдов были выявлено 52 человека, которые находились в общественных местах без масок. Также к ответственности привлекаются и юридические лица, которые игнорируют установленные оперативным штабом региона меры безопасности.

Все нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации).

Данная статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Напомним, в регионе продолжают действовать ограничительные меры для предупреждения распространения COVID-19. В частности, жителям Волгоградской области всех возрастов обязательно ношение масок в общественных местах, торговых объектах и транспорте.



