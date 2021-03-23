Общество

В Волгоградской области расширили список «ловцов» безмасочников

Общество 23.03.2021 12:02
0
23.03.2021 12:02


Расширен список должностных лиц в Волгоградской области, уполномоченных составлять административные протоколы за нарушение антиковидных правил. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона, функции составлять административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) возложены на старшего консультанта отдела взаимодействия с правоохранительными органами управления общественной безопасности; на старшего консультанта, консультанта сектора обеспечения деятельности антитеррористической комиссии Волгоградской области управления общественной безопасности; на консультанта сектора обеспечения деятельности антинаркотической комиссии Волгоградской области управления общественной безопасности. 
Напомним, что представители органов власти, уполномоченные составлять административные протоколы в отношении нарушителей, участвуют в проверочных рейдах совместно с сотрудниками правоохранительных органов, Роспотребнадзора и других ведомств.
Так, за прошедшие сутки в Волгоградской области в ходе таких рейдов были выявлено 52 человека, которые находились в общественных местах без масок. Также к ответственности привлекаются и юридические лица, которые игнорируют установленные оперативным штабом региона меры безопасности. 
Все нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации).
Данная статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Напомним, в регионе продолжают действовать ограничительные меры для предупреждения распространения COVID-19. В частности, жителям Волгоградской области всех возрастов обязательно ношение масок в общественных местах, торговых объектах и транспорте.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Общество
23.03.2021 13:36
Общество 23.03.2021 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2021 13:15
Общество 23.03.2021 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2021 12:45
Общество 23.03.2021 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2021 12:06
Общество 23.03.2021 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.03.2021 11:56
Общество 23.03.2021 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.03.2021 10:58
Общество 23.03.2021 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2021 08:08
Общество 23.03.2021 08:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 20:45
Общество 22.03.2021 20:45
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 18:40
Общество 22.03.2021 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 16:40
Общество 22.03.2021 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 15:11
Общество 22.03.2021 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 14:53
Общество 22.03.2021 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 12:42
Общество 22.03.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 10:28
Общество 22.03.2021 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 08:28
Общество 22.03.2021 08:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:48
Волгоградскую облдуму осчастливит визитом депутат ГосдумыСмотреть фотографии
14:30
Стартап по-сельски: в Волгоградской области школьники угнали у родственника и продали отару овецСмотреть фотографии
13:48
Склад евро и долларов нашли у волгоградских торговцев поддельными справками об инвалидностиСмотреть фотографии
13:45
Клиенты банка «Открытие» могут проводить онлайн-инкассацию на счета в сторонних банкахСмотреть фотографии
13:36
В Волгограде госжилнадзор отправил недобросовестную УК на покойСмотреть фотографии
13:32
После убийства ребенка в Волгоградской области наказали восемь должностных лицСмотреть фотографии
13:15
Весенний снегопад обрушился на ВолгоградСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области из-за ковидных нарушений временно закрыли школуСмотреть фотографии
12:06
ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительностиСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области расширили список «ловцов» безмасочниковСмотреть фотографии
11:56
В Волжском чествовали активистов НКОСмотреть фотографии
10:58
Льготники Волгоградской области раскупают социальные проездные билетыСмотреть фотографии
10:17
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил экспорт некоторых видов своей продукцииСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области почти тысяча человек заразились ВИЧСмотреть фотографии
21:12
Сын Юрия Семина вошел в тренерский штаб волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
20:45
Волжанина представили к двум наградам за спасение тонущих детейСмотреть фотографии
19:12
В Волгограде на стройке аквапарка погиб монтажникСмотреть фотографии
18:40
Ни себе, ни детям: открытие военно-патриотического центра под Волгоградом «зависло» в РосимуществеСмотреть фотографии
18:21
Назначенный из Волгоградской области прокурор Алтайского края подал в отставкуСмотреть фотографии
17:35
Роспотребнадзор назвал признаки «кочующих» в Волгоградской области вирусовСмотреть фотографии
16:40
Древний артефакт времен татаро-монгольского ига покажут в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Волжанин под видом путаны выманил у мужчины свыше 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:09
Банк «Открытие» вернул предпринимателям более 200 млн рублей кэшбэкомСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде шестеро человек встали в очередь за мандатами в Госдуму от «Единой России»Смотреть фотографии
15:11
Волгоградскому ЦПКиО добавили немного зелениСмотреть фотографии
14:53
Урбанисты и архитекторы «добрались» до площади Павших Борцов ВолгоградаСмотреть фотографии
14:14
Завод AB InBev Efes в Волжском за последние 2 года сократил потребление воды на 10%Смотреть фотографии
13:45
Региональный оператор рекомендует – наведите порядок в лицевых счетахСмотреть фотографии
13:19
Мужчина-долгожитель умер в Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
12:59
Упаковала в пакет и бросила в гаражах: в Волгоградской области задержали мать-убийцуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 