Общество 22.03.2021 12:42
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22.03.2021 12:42
Семеро из восьми воспитанников детского сада №372 в Тракторозаводском районе Волгограда, у которых три дня назад появились симптомы заболевания, сегодня как обычно пришли в дошкольное учреждение. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, осмотр педиатра во время обязательного утреннего фильтра показал, что симптомы заболевания у них отсутствуют. Пятеро детей приняты в группу №3, родителям еще двух воспитатели пояснили, что малыши смогут продолжить посещать детский сад сразу после предоставления медицинской справки о состоянии здоровья ребенка.
Напомним, что симптомы схожие с проявлением ротавирусной или энтеровирусной инфекции проявились 19 марта у восьми детей, посещающих группу №3 детского сада №372. При этом всего в этот день в детском саду присутствовало 142 ребенка, все они получили одинаковый набор блюд из пищеблока дошкольного учреждения, однако у воспитанников других групп вышеуказанные симптомы не зафиксированы. В обстоятельствах заболевания детей разбирается и прокуратура Волгоградской области, которая инициировала соответствующую проверку.
По данным департамента по образованию мэрии, уровень посещаемости в дошкольных учреждениях Волгограда в настоящее время соответствует ежегодным показателям в сезон активной циркуляции вирусных инфекций.
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