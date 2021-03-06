



Неблагоприятная погода сохранится на московской трассе в Волгоградской области 7 и 8 марта. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград", согласно данным Гидрометцентра, в регионе ожидаются мокрый снег, порывистый ветер при колебаниях температуры от плюса до минуса. Также из-за тумана в озможно ухудшение видимости до 300-700 метров.

В настоящее время транспорт по трассе "Волгоград - Москва" движется в штатном режиме. В случае необходимости для уборки снега и обработки асфальта противогололедными материалами будет выведено 184 единицы техники.

ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград" призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, который соответствует погоде, и не создавать препятствий для работы дорожной техники.



