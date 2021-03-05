Общество 05.03.2021 15:11
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05.03.2021 15:11
За первые 4 дня в Волгограде было собрано более 5500 голосов в опросе по благоустройству территорий в 2022 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города Волгограда, в лидеры выбилось общественное пространство на бульварной части проспекта имени Маршала Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения с улицей имени Хорошева, где уже ведутся работы по обновлению.
Отметим, что на этой территории уже вывезли старые скамейки и опоры уличных светильников. В скором времени подрядчики должны заняться демонтажем старых тротуаров и системой автополива протяженностью свыше двух километров. Также планируется, что большая часть территории пойдет под озеленение. Много голосов поступило и за благоустройство пешеходной зоны по улице Германа Титова в Краснооктябрьском районе.
В этом году муниципалитет обновит там тротуары, уличную мебель, возведет системы освещения и полива. Пространство, прилегающее к музею-заповеднику «Старая Сарепта», и участок, прилегающий к станции «Заканальная» по улице Удмуртской, не отстают от своих конкурентов.
Жители Тракторозаводского района отдали свои голоса за обустройство станции скоростного трамвая «ВГТЗ», где всегда большое скопление людей.
В Ворошиловском районе ноздря в ноздрю идут две территории: площадь Чекистов и пешеходная зона вдоль улицы Пугачевской.
В предварительном отборе приняли участие 30 территорий. Любой желающий сможет еще проголосовать за три варианта до 8 марта на официальном сайте администрации города. После подведения итогов, в список войдут 10 территорий, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании с 26 апреля по 30 мая на всероссийской онлайн платформе. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов будут благоустроены в 2022 году.
Напомним, что таким же голосованием в прошлом году были определены семь территорий-победителей, которые уже сейчас реконструируются. Это пешеходная зона по улице Дзержинского в Тракторозаводском районе, площадь перед театром «Царицынская опера», бульварная зона по улице Титова в Краснооктябрьском районе, сквер имени 8 марта в Центральном районе и улица Казахская в Советском районе. При благоприятных погодных условиях возобновится строительство парка в микрорайоне «Долина».
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