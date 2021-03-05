За первые 4 дня в Волгограде было собрано более 5500 голосов в опросе по благоустройству территорий в 2022 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города Волгограда, в лидеры выбилось общественное пространство на бульварной части проспекта имени Маршала Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения с улицей имени Хорошева, где уже ведутся работы по обновлению.

Отметим, что на этой территории уже вывезли старые скамейки и опоры уличных светильников. В скором времени подрядчики должны заняться демонтажем старых тротуаров и системой автополива протяженностью свыше двух километров. Также планируется, что большая часть территории пойдет под озеленение. Много голосов поступило и за благоустройство пешеходной зоны по улице Германа Титова в Краснооктябрьском районе.

В этом году муниципалитет обновит там тротуары, уличную мебель, возведет системы освещения и полива. Пространство, прилегающее к музею-заповеднику «Старая Сарепта», и участок, прилегающий к станции «Заканальная» по улице Удмуртской, не отстают от своих конкурентов.

Жители Тракторозаводского района отдали свои голоса за обустройство станции скоростного трамвая «ВГТЗ», где всегда большое скопление людей.

В Ворошиловском районе ноздря в ноздрю идут две территории: площадь Чекистов и пешеходная зона вдоль улицы Пугачевской.

В предварительном отборе приняли участие 30 территорий. Любой желающий сможет еще проголосовать за три варианта до 8 марта на официальном сайте администрации города. После подведения итогов, в список войдут 10 территорий, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании с 26 апреля по 30 мая на всероссийской онлайн платформе. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов будут благоустроены в 2022 году.