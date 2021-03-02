Общество 02.03.2021 15:12 Новости компаний
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02.03.2021 15:12 Новости компаний
Центр социальных программ РУСАЛа открывает очередной набор слушателей на онлайн-курс «Социальное проектирование», который действует в рамках образовательной программы «Школа городских изменений».
Курс состоит из нескольких обучающих модулей и посвящен социальному проектированию «от А до Я». Слушатели подробно разберут алгоритм разработки и реализации социального проекта, научатся искать источники финансирования, планировать бюджет и составлять отчётность, узнают о том, как создать команду, управлять ресурсами, проводить мониторинг и оценку социальных инициатив. Обучение будет полезно представителям некоммерческих организаций, городским активистам, а также всем, кто планирует представлять свои идеи на грантовые конкурсы, в том числе от компании РУСАЛ.
Курс «Социальное проектирование» доступен всем желающим на сайте Центра социальных программ РУСАЛа. Пройти его можно в любое удобное время с 1 марта по 31 мая 2021 года.
У участников есть возможность по итогам аттестации получить Удостоверение о повышении квалификации (сведения о выданных удостоверениях вносятся в «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации»). В таком случае стоимость курса составит 900 рублей. Если же подтверждающие документы не требуются, то обучение бесплатно.
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