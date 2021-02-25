Общество 25.02.2021 17:06
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25.02.2021 17:06
Дорожники в пяти регионах России, включая Волгоградскую область, готовятся к возможному ухудшению погоды. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, 26 февраля на подведомственных трассах в Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях ожидается снег, местами переходящий в дождь, а также порывистый ветер до 15 м/с при колебаниях температуры от плюсовых до минусовых показателей. Возможно ухудшение видимости до 300-500 метров из-за тумана.
Дорожные предприятия предупреждены и переведены в режим готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести на дороги до 513 единиц техники (в Рязанской области - 30, в Тамбовской - 171, в Воронежской - 13, в Волгоградской - 184, в Ростовской – 115).
Водителей призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
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