



Дорожники в пяти регионах России, включая Волгоградскую область, готовятся к возможному ухудшению погоды. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, 26 февраля на подведомственных трассах в Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях ожидается снег, местами переходящий в дождь, а также порывистый ветер до 15 м/с при колебаниях температуры от плюсовых до минусовых показателей. Возможно ухудшение видимости до 300-500 метров из-за тумана.

Дорожные предприятия предупреждены и переведены в режим готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести на дороги до 513 единиц техники (в Рязанской области - 30, в Тамбовской - 171, в Воронежской - 13, в Волгоградской - 184, в Ростовской – 115).

Водителей призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.



