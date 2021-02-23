Общество

Волгоградский писатель раскрывает «белые пятна» Сталинградской битвы и Второй мировой войны

Общество 23.02.2021 10:15
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23.02.2021 10:15


                                   
Две уникальные книги - на русском и английском языках - вышли в свет в канун Дня защитника Отечества. Их автор - волгоградский  ученый, писатель и исследователь истории войн Евгений Коротов. 
"Мои книги - это правда, основанная только на документальных фактах без окопных баек, - поделился с журналистами ИА "Высота 102" Евгений Васильевич.  -  Они раскрывают множество белых пятен как Сталинградской битвы, так и Великой Отечественной войны".  Сегодняшние издания - "Стрелковая дивизия, особо отличившаяся в советско-финских и Великой Отечественной войнах" - "World war II. Chronicles. Soviet-Finnish war. Great Patriotic war. The most distinguished infantry division" и "Вторая мировая война. Хроники", по словам автора, стали продолжением серии военно-исторических книг,  начало которой положила его известная в России книга «Особо отличившаяся в Великой Отечественной войне 1941-1945гг…". Ее презентация прошла пять лет назад в посольстве России во Франции в 2015 году и получила ряд наград.
"Для меня очень важным является раскрытие неизвестных страниц в истории Великой Отечественной войны, которая до конца еще не написана. И когда сегодня мы видим нападки на великую Победу, искажение нашей великой истории, мы должны, как и наши отцы, стоять насмерть", - говорит историк.

К первому изданию энциклопедии «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» он дал более 160 замечаний, которые исправлялись издателями по мере выхода последующих книг. "Для меня было честью откликнуться на личную просьбу одного  из составителей энциклопедии Максима Матвеевича Загорулько", - говорит Коротов. Его книги читают в 15 странах мира. Писатель является автором фильмов, один из которых «Неизвестное об известном в войне под Сталинградом» стал лауреатом международного конкурса «Золотое перо Руси». А на его  авторскую экскурсию приезжают не только из многих городов России, но и из Великобритании и Германии.
"Новые поколения должны знать правду. Правду и ничего, кроме правды", - убежден историк-исследователь.

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