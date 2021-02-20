Общество

ВТБ: Женщины копят чаще, а мужчины – больше

Общество 20.02.2021 14:02 Новости компаний
0
20.02.2021 14:02 Новости компаний


Перед наступающими праздниками ВТБ исследовал особенности финансового поведения мужчин и женщин. По оценкам банка, женщины копят деньги в два раза чаще, но при этом средний чек у мужчин вдвое выше, и сильный пол вдвое больше склонен к инвестициям. Зато женщины чаще берут кредиты, хотя и тратят меньше мужчин.
В сегменте сбережений доля клиентов-женщин оказалась выше, чем мужчин: 64% в классических депозитах и 55% - в накопительных счетах. При этом в общем объеме вкладов выше доля мужчин (60%), а в сегменте накопительных счетов соотношение примерно 50/50, хотя средний остаток на накопительных счетах у мужчин на треть больше. В 2019 году средний остаток на таком счете составлял у них около 350 тыс. рублей, а в январе 2021 достиг 570 тыс. Инвестиционные продукты мужчины выбирают вдвое чаще. Однако прекрасная половина стремится не отставать: доля инвесторов-женщин за 2020 год выросла с 24% до 32%. 
Интересно отметить, что кредиты наличными чаще берут женщины - их доля в 2020 году составила 56%. При этом мужчины тратят больше: оборот по их картам ВТБ составляет 58% в общей структуре. По количеству транзакций в целом наблюдается паритет.
Женщины ожидаемо больше тратят в магазинах косметики и салонах красоты (66% от общего объема трат в этих категориях), а также на одежду и обувь (62%). Мужчины оставляют больше денег в автосалонах и автосервисах (75%), магазинах электроники (73%), стройматериалов (67%), спорттоваров (66%), а также больше средств расходуют на товары для дома (60%), бытовую технику (62%) и продукты питания (57%). Почти во всех категориях по сравнению с 2019 годом наблюдается сглаживание гендерных различий, разница сокращается на 2-4 п.п. Исключение составляют магазины одежды и обуви, где разрыв растет в пользу женщин.
При этом по количеству транзакций в ряде категорий разница между тратами мужчин и женщин практически нивелировалась. Например, и те, и другие в этом году примерно с одинаковой частотой посещали салоны красоты, в то время как в 2019 году разница составляла 10 п.п.
Женщины быстро догоняют мужчин и в использовании цифровых сервисов. Сегодня соотношение пользователей ВТБ Онлайн составляет 52% против 48% (пока в пользу сильного пола). Переводить средства другим клиентам женщины также стали чаще, но пока уступают по числу и объему переводов мужчинам на 20% и 35% соответственно. Средний чек перевода у мужчин оказался выше на 20%.
«Рост финансовой грамотности населения, развитие цифровых сервисов и карьерных возможностей приводят к тому, что разница в финансовом и потребительском поведении сильного и прекрасного пола в России постепенно сглаживается. Это касается практически всех сфер – как накоплений, так и трат. Однако пока «средний чек» в накоплениях у мужчин все же значительно выше, разница составляет 2,5 раза, и она пока только увеличивается: у мужчин средний размер вклада с 2019 года вырос на 33%, у женщин – всего на 19%. Это объясняется своеобразной специализацией внутри семьи: мужчины отвечают за стратегическое развитие и формируют фонды на крупные приобретения, а прекрасный пол сосредоточивается на обеспечении повседневного комфорта. В принципе, в будущем можно ожидать сближения этих моделей поведения, в том числе за счет изменения финансовых привычек нового поколения», - полагает Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Общество
20.02.2021 18:53
Общество 20.02.2021 18:53
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2021 16:41
Общество 20.02.2021 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2021 16:02
Общество 20.02.2021 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2021 15:25
Общество 20.02.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2021 15:20
Общество 20.02.2021 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.02.2021 14:53
Общество 20.02.2021 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2021 13:48
Общество 20.02.2021 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2021 13:36
Общество 20.02.2021 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2021 12:38
Общество 20.02.2021 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2021 12:15
Общество 20.02.2021 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2021 11:41
Общество 20.02.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2021 08:12
Общество 20.02.2021 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2021 20:33
Общество 19.02.2021 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2021 19:42
Общество 19.02.2021 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2021 17:27
Общество 19.02.2021 17:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:53
Сила и мощь: военные Волгоградской области показали мастер-классСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
В комитет строительства Волгоградской области по «детскому» вопросу пришли силовикиСмотреть фотографии
17:40
Нового начальника управления капстроя Волгоградской области нашли «среди своих»Смотреть фотографии
16:41
В Волгоградской области назвали район с самыми "молодыми" мужчинамиСмотреть фотографии
16:02
Народный дозор-2020: голосуем за отважных жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:25
Синоптики обещают снег и дождь в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:53
Волгоградский губернатор взялся за оружие (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:53
"Влетел в столб": в Волгограде кондуктор пострадала в ДТП с автобусом и троллейбусомСмотреть фотографии
14:07
Под Волгоградом осуждены братья-блогеры за избиение мужчины после вопроса-провокацииСмотреть фотографии
14:02
ВТБ: Женщины копят чаще, а мужчины – большеСмотреть фотографии
13:48
В Волгоградском УФАС ответили на вбросы в "телеге"Смотреть фотографии
13:42
Опять тройка: в СК разберутся в причинах побега из дома 11-летнего школьника под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:36
Смертность от коронавируса в Волгоградской области остается высокойСмотреть фотографии
13:10
ТОП – 8 подарков, которые порадуют ваших любимыхСмотреть фотографии
12:53
В СберБанк Онлайн теперь можно оформить справку для налогового вычета по ИСЖСмотреть фотографии
12:38
Торжественно и по-военному: силовики и чиновники шлифуют боевое мастерство на волгоградском "Прудбое"Смотреть фотографии
12:15
"Моя старость изумительно интересна": знаменитая бабушка-поисковик из Сталинграда-Волгограда отмечает 80-летний юбилейСмотреть фотографии
11:47
Гид по подаркам: скидки на Samsung и Яндекс.Станция Мини в подарокСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде заводик "прогнали" с захваченной землиСмотреть фотографии
11:23
"Отстирывал кровь": волгоградца осудили за убийство подростка на улицеСмотреть фотографии
11:03
Уголовное дело волгоградской экс-судьи Добрыниной передали из Краснодара в АстраханьСмотреть фотографии
10:06
Встреча на встречке: две женщины пострадали из-за водителя-лихача в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:14
В Волжском 75-летнюю женщину увезли в больницу из сгоревшего домаСмотреть фотографии
09:10
Магазин «Хищник» приглашает волгоградцев за подаркамиСмотреть фотографии
08:12
Волгоградское МУП продает ненужную базуСмотреть фотографии
20:33
В Волгограде замерзающим пациентам «красной зоны» выдали обогревательСмотреть фотографии
19:42
В Волгограде 41-летний мужчина с вирусным заболеванием скончался от ковидаСмотреть фотографии
17:27
Олег Савченко: Важно уделять особое внимание созданию комфортных условий для детейСмотреть фотографии
17:01
Главный пристав Волгоградской области размечтался о домашнем арестеСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде на оживленном перекрестке авария: двое пострадавших и пробка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 