Общество

Идею “Школьного кафе” обсуждают с педагогами и родителями Волгограда

Общество 18.02.2021 13:27 Новости компаний
0
18.02.2021 13:27 Новости компаний


В Гимназии №17 Ворошиловского района идеологи проекта по модернизации школьных пищеблоков презентовали инициативу представителям педагогической и родительской общественности. Обсуждения проходят по рекомендации рабочей группы, созданной в администрации Волгограда.   
“Сегодня предлагается, по сути, привлечь деньги частного бизнеса, банков и инвестиционных фондов в отрасль социального питания, в частности, в такое важное направление, как школьное питание, – пояснила представитель инвестора Софья Жилина. – Сейчас идёт речь о полной модернизации 23 пищеблоков в 22 образовательных организациях. Это – и замена всего технологического оборудования, и капитальный ремонт помещений и инженерных сетей, и монтаж новой мебели, и покупка посуды. Чтобы привычная школьная столовка стала настоящим кафе, местом, где приятно находиться детям и педагогам”.
    
После презентации родители смогли задать все интересующие их вопросы. В первую очередь их волновало качество питания.  Представители инвесткомпании заверили, что все нынешние требования и нормативы будут действовать, как и прежде. В то же время в рамках этих ограничений они продолжат работу по созданию меню, которое понравится детям. К примеру, для старшеклассников будет действовать так называемый «шведский стол». Здесь ребятам предоставят выбор из нескольких блюд. 
Интересовало мам и пап, какое оборудование закупит инвестор и кому оно будет принадлежать после установки. Представители компании пояснили,что вся техника, а также мебель и посуда пойдут на баланс школы, т.е.останутся в муниципальном ведении. А вот за содержание и ремонт имущества в процессе эксплуатации будет отвечать оператор питания. 
“От нового проекта, если он будет реализован, мы ждём увеличения числа посадочных мест за счёт зонирования площадей школьной столовой; замены оборудования на новое, соответствующее требованиям сегодняшнего дня. Ну и, несомненно, хотелось бы ремонта”, – отметила директор МОУ «Гимназия№17» ТатьянаВоробцова, чьё учебное заведение попало в список на возможную модернизацию общепита.   
В порядок приведут школьные столовые в пяти районах города. Общий планируемый объём инвестиций составляет порядка 390 млн рублей. В случае заключения соглашения о партнёрстве между городской администрацией и инвестором реконструкцию будут проводить в два этапа в межучебный период. 12 объектов реконструируют летом 2021 года, ещё 11 – с июня по август 2022-го. По сути, Волгоград станет новатором в решении этого вопроса. 
“Нам всем нравятся красивые и комфортные классы, оборудованные по последнему слову техники тематические кабинеты, но почему-то в столовых мы не находим ни красоты, ни современного оборудования", –  пояснила мама двоих детей Ольга Белякова. – Радует, что есть заинтересованный инвестор, что Волгоград станет первым городом, где могут реализовать такой проект, что в рамках инициативы обещают полное взаимодействие с родителями в вопросах питания”. 
Напомним, инвестпредложение ООО «Школьное кафе» рассмотрели  депутаты Волгоградской городской Думы. Народные избранники    рекомендовали администрации Волгограда детально проработать все  параметры возможного взаимодействия. 
По итогам совместной работы специально созданной рабочей группы и инвестора в феврале должен быть составлен проект соглашения о муниципально-частном партнёрстве, где будут учтены интересы всех сторон. Это позволит начать публичную процедуру по приёму заявок от всех компаний, заинтересованных в сотрудничестве. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Общество
18.02.2021 16:51
Общество 18.02.2021 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2021 14:18
Общество 18.02.2021 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2021 13:55
Общество 18.02.2021 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2021 13:27
Общество 18.02.2021 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2021 10:58
Общество 18.02.2021 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2021 10:14
Общество 18.02.2021 10:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.02.2021 08:31
Общество 18.02.2021 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2021 20:55
Общество 17.02.2021 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2021 16:42
Общество 17.02.2021 16:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2021 16:34
Общество 17.02.2021 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2021 15:54
Общество 17.02.2021 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2021 15:46
Общество 17.02.2021 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2021 14:02
Общество 17.02.2021 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2021 12:52
Общество 17.02.2021 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2021 10:38
Общество 17.02.2021 10:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:11
Обвиняемый в краже элитных авто в Волгограде экстрадирован из ЧехииСмотреть фотографии
16:51
Обнуление счетчиков и дикий перетоп: волгоградцев просят не кипятитьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
После скандала чиновник «десантировался» с кресла замглавы района в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Прокуратура усилит контроль за ликвидацией опасного наследия волгоградского «Химпрома»Смотреть фотографии
14:48
Онлайн-банкинг СберБизнес предложил клиентам возможность объединять несколько учётных записейСмотреть фотографии
14:18
На перекрестке в Волгограде поменяют схему проездаСмотреть фотографии
14:03
Бизнес-леди из Урюпинска Волгоградской области «зажала» зарплату сотрудникамСмотреть фотографии
13:55
Качинский рынок в Волгограде открылся после пожараСмотреть фотографии
13:27
Идею “Школьного кафе” обсуждают с педагогами и родителями ВолгоградаСмотреть фотографии
13:27
Спикер Волгоградской облдумы сравнил бездомных собак с бандитами из 90-хСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Стало известно, какие подарки покупают в Волгограде к 23 февраляСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области задержали серийных дачных воришекСмотреть фотографии
10:59
В преддверии праздников в салонах связи «Ростелекома» стартовала выгодная акция на смартфоныСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде чиновник-десантник из райадминистрации «построил» граждан и журналистовСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
Будущее за ними: благотворительный фонд Андрея Мельниченко создает среду для развития талантов в российских регионахСмотреть фотографии
10:11
Женщина за рулем китайского внедорожника сбила школьника под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области водитель погиб, переправившись через замерзший ДонСмотреть фотографии
08:31
В Волгограде оборудование клиники пластической хирургии «Ассоль» выставили на торгиСмотреть фотографии
08:03
Жилой квартал «Волго-Дон» вдохнет новую жизнь в район ТулакаСмотреть фотографии
20:55
Волгоградское УФАС в период пандемии приняло рекордное количество жалоб на ценыСмотреть фотографии
19:34
Из всех «спортивных» вузов РФ инновационный статус получила только волгоградская академияСмотреть фотографии
18:01
Сбежавшему в Волгоградской области из колонии-поселения осужденному увеличат срокСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградском УФАС выявили учреждение-«прокладку» при заключении многомиллионных контрактовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:42
Предприниматели возвращаются на обгоревший Качинский рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:40
Сбербанк поделился со студентами Поволжских вузов основами инвестированияСмотреть фотографии
16:34
«Приходит каждую ночь»: похождения хулигана в Волжском попали на камеруСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
В Волгоградской области морковь сравнялась в цене с картофелемСмотреть фотографии
15:54
В Советском районе Волгограда продолжатся чудесные метаморфозы улицы КазахскойСмотреть фотографии
15:46
«Вот гробик тысяч за 20»: глава волгоградского УФАС – о новых союзниках и старых врагах в борьбе с «Памятью»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:26
«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до КалининградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 