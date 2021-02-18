



В Гимназии №17 Ворошиловского района идеологи проекта по модернизации школьных пищеблоков презентовали инициативу представителям педагогической и родительской общественности. Обсуждения проходят по рекомендации рабочей группы, созданной в администрации Волгограда.

“Сегодня предлагается, по сути, привлечь деньги частного бизнеса, банков и инвестиционных фондов в отрасль социального питания, в частности, в такое важное направление, как школьное питание, – пояснила представитель инвестора Софья Жилина. – Сейчас идёт речь о полной модернизации 23 пищеблоков в 22 образовательных организациях. Это – и замена всего технологического оборудования, и капитальный ремонт помещений и инженерных сетей, и монтаж новой мебели, и покупка посуды. Чтобы привычная школьная столовка стала настоящим кафе, местом, где приятно находиться детям и педагогам”.

После презентации родители смогли задать все интересующие их вопросы. В первую очередь их волновало качество питания. Представители инвесткомпании заверили, что все нынешние требования и нормативы будут действовать, как и прежде. В то же время в рамках этих ограничений они продолжат работу по созданию меню, которое понравится детям. К примеру, для старшеклассников будет действовать так называемый «шведский стол». Здесь ребятам предоставят выбор из нескольких блюд.

Интересовало мам и пап, какое оборудование закупит инвестор и кому оно будет принадлежать после установки. Представители компании пояснили,что вся техника, а также мебель и посуда пойдут на баланс школы, т.е.останутся в муниципальном ведении. А вот за содержание и ремонт имущества в процессе эксплуатации будет отвечать оператор питания.

“От нового проекта, если он будет реализован, мы ждём увеличения числа посадочных мест за счёт зонирования площадей школьной столовой; замены оборудования на новое, соответствующее требованиям сегодняшнего дня. Ну и, несомненно, хотелось бы ремонта”, – отметила директор МОУ «Гимназия№17» ТатьянаВоробцова, чьё учебное заведение попало в список на возможную модернизацию общепита.

В порядок приведут школьные столовые в пяти районах города. Общий планируемый объём инвестиций составляет порядка 390 млн рублей. В случае заключения соглашения о партнёрстве между городской администрацией и инвестором реконструкцию будут проводить в два этапа в межучебный период. 12 объектов реконструируют летом 2021 года, ещё 11 – с июня по август 2022-го. По сути, Волгоград станет новатором в решении этого вопроса.

“Нам всем нравятся красивые и комфортные классы, оборудованные по последнему слову техники тематические кабинеты, но почему-то в столовых мы не находим ни красоты, ни современного оборудования", – пояснила мама двоих детей Ольга Белякова. – Радует, что есть заинтересованный инвестор, что Волгоград станет первым городом, где могут реализовать такой проект, что в рамках инициативы обещают полное взаимодействие с родителями в вопросах питания”.

Напомним, инвестпредложение ООО «Школьное кафе» рассмотрели депутаты Волгоградской городской Думы. Народные избранники рекомендовали администрации Волгограда детально проработать все параметры возможного взаимодействия.

По итогам совместной работы специально созданной рабочей группы и инвестора в феврале должен быть составлен проект соглашения о муниципально-частном партнёрстве, где будут учтены интересы всех сторон. Это позволит начать публичную процедуру по приёму заявок от всех компаний, заинтересованных в сотрудничестве.



