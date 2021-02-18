Общество 18.02.2021 13:27 Новости компаний
0
18.02.2021 13:27 Новости компаний
В Гимназии №17 Ворошиловского района идеологи проекта по модернизации школьных пищеблоков презентовали инициативу представителям педагогической и родительской общественности. Обсуждения проходят по рекомендации рабочей группы, созданной в администрации Волгограда.
“Сегодня предлагается, по сути, привлечь деньги частного бизнеса, банков и инвестиционных фондов в отрасль социального питания, в частности, в такое важное направление, как школьное питание, – пояснила представитель инвестора Софья Жилина. – Сейчас идёт речь о полной модернизации 23 пищеблоков в 22 образовательных организациях. Это – и замена всего технологического оборудования, и капитальный ремонт помещений и инженерных сетей, и монтаж новой мебели, и покупка посуды. Чтобы привычная школьная столовка стала настоящим кафе, местом, где приятно находиться детям и педагогам”.
После презентации родители смогли задать все интересующие их вопросы. В первую очередь их волновало качество питания. Представители инвесткомпании заверили, что все нынешние требования и нормативы будут действовать, как и прежде. В то же время в рамках этих ограничений они продолжат работу по созданию меню, которое понравится детям. К примеру, для старшеклассников будет действовать так называемый «шведский стол». Здесь ребятам предоставят выбор из нескольких блюд.
Интересовало мам и пап, какое оборудование закупит инвестор и кому оно будет принадлежать после установки. Представители компании пояснили,что вся техника, а также мебель и посуда пойдут на баланс школы, т.е.останутся в муниципальном ведении. А вот за содержание и ремонт имущества в процессе эксплуатации будет отвечать оператор питания.
“От нового проекта, если он будет реализован, мы ждём увеличения числа посадочных мест за счёт зонирования площадей школьной столовой; замены оборудования на новое, соответствующее требованиям сегодняшнего дня. Ну и, несомненно, хотелось бы ремонта”, – отметила директор МОУ «Гимназия№17» ТатьянаВоробцова, чьё учебное заведение попало в список на возможную модернизацию общепита.
В порядок приведут школьные столовые в пяти районах города. Общий планируемый объём инвестиций составляет порядка 390 млн рублей. В случае заключения соглашения о партнёрстве между городской администрацией и инвестором реконструкцию будут проводить в два этапа в межучебный период. 12 объектов реконструируют летом 2021 года, ещё 11 – с июня по август 2022-го. По сути, Волгоград станет новатором в решении этого вопроса.
“Нам всем нравятся красивые и комфортные классы, оборудованные по последнему слову техники тематические кабинеты, но почему-то в столовых мы не находим ни красоты, ни современного оборудования", – пояснила мама двоих детей Ольга Белякова. – Радует, что есть заинтересованный инвестор, что Волгоград станет первым городом, где могут реализовать такой проект, что в рамках инициативы обещают полное взаимодействие с родителями в вопросах питания”.
Напомним, инвестпредложение ООО «Школьное кафе» рассмотрели депутаты Волгоградской городской Думы. Народные избранники рекомендовали администрации Волгограда детально проработать все параметры возможного взаимодействия.
По итогам совместной работы специально созданной рабочей группы и инвестора в феврале должен быть составлен проект соглашения о муниципально-частном партнёрстве, где будут учтены интересы всех сторон. Это позволит начать публичную процедуру по приёму заявок от всех компаний, заинтересованных в сотрудничестве.
Реклама
Обнуление счетчиков и дикий перетоп: волгоградцев просят не кипятиться18.02.2021 16:51
Общество 18.02.2021 16:51
На перекрестке в Волгограде поменяют схему проезда18.02.2021 14:18
Общество 18.02.2021 14:18
Качинский рынок в Волгограде открылся после пожара18.02.2021 13:55
Общество 18.02.2021 13:55
Спикер Волгоградской облдумы сравнил бездомных собак с бандитами из 90-х18.02.2021 13:27
Общество 18.02.2021 13:27
В Волгограде чиновник-десантник из райадминистрации «построил» граждан и журналистов18.02.2021 10:58
Общество 18.02.2021 10:58
Будущее за ними: благотворительный фонд Андрея Мельниченко создает среду для развития талантов в российских регионах18.02.2021 10:14
Общество 18.02.2021 10:14
В Волгограде оборудование клиники пластической хирургии «Ассоль» выставили на торги18.02.2021 08:31
Общество 18.02.2021 08:31
Волгоградское УФАС в период пандемии приняло рекордное количество жалоб на цены17.02.2021 20:55
Общество 17.02.2021 20:55
Предприниматели возвращаются на обгоревший Качинский рынок в Волгограде17.02.2021 16:42
Общество 17.02.2021 16:42
«Приходит каждую ночь»: похождения хулигана в Волжском попали на камеру17.02.2021 16:34
Общество 17.02.2021 16:34
В Советском районе Волгограда продолжатся чудесные метаморфозы улицы Казахской17.02.2021 15:54
Общество 17.02.2021 15:54
«Вот гробик тысяч за 20»: глава волгоградского УФАС – о новых союзниках и старых врагах в борьбе с «Памятью»17.02.2021 15:46
Общество 17.02.2021 15:46
Собственник Качинского рынка в Волгограде: сгоревшее имущество не было застраховано17.02.2021 14:02
Общество 17.02.2021 14:02
В Волгограде губернатор предложил с пользой для региона отметить 80-летие Сталинградской битвы17.02.2021 12:52
Общество 17.02.2021 12:52
"Мы банкроты!": торговцы рыдают на пепелище Качинского рынка в Волгограде (ВИДЕО)17.02.2021 10:38
Общество 17.02.2021 10:38
Реклама