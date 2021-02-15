Волгоградская область упала в рейтинге качества жизни

Общество 15.02.2021 09:09
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15.02.2021 09:09
Волгоградская область ухудшила показатели в ежегодном рейтинге качества жизни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА Новости, по итогам 2020 года она заняла 44-ое место, набрав 45,760 баллов. В 2019 году регион располагался на 42-ом месте.
Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни-2020 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75. Столица набрала 82,16 балла, Санкт-Петербург – 80,63, Подмосковье – 76,07.
В первую десятку также входят Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область. По сравнению с предыдущим рейтингом состав перовой десятки не изменился. Топовые регионы характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 40% суммарного ВРП субъектов Федерации, оборота розничной торговли, инвестиций в основной капитал.
Последние места занимают Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва. В рейтинге -2019 большинство этих регионов также входили в последнюю десятку.
Справка. При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Позиции регионов в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования баллов субъектов Федерации по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования баллов показателей, входящих в группу.
При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, Центробанка, другие открытые источники. При составлении рейтинга учтены последние доступные на момент расчета данные – показатели 2019-2020 годов.
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