Волгоградская область упала в рейтинге качества жизни





Волгоградская область ухудшила показатели в ежегодном рейтинге качества жизни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА Новости, по итогам 2020 года она заняла 44-ое место, набрав 45,760 баллов. В 2019 году регион располагался на 42-ом месте.

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни-2020 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75. Столица набрала 82,16 балла, Санкт-Петербург – 80,63, Подмосковье – 76,07.

В первую десятку также входят Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область. По сравнению с предыдущим рейтингом состав перовой десятки не изменился. Топовые регионы характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 40% суммарного ВРП субъектов Федерации, оборота розничной торговли, инвестиций в основной капитал.

Последние места занимают Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва. В рейтинге -2019 большинство этих регионов также входили в последнюю десятку.

Справка. При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Позиции регионов в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования баллов субъектов Федерации по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования баллов показателей, входящих в группу.

При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, Центробанка, другие открытые источники. При составлении рейтинга учтены последние доступные на момент расчета данные – показатели 2019-2020 годов.



