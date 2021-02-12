Общество

Новый вольер в волгоградском питомнике принял первых четвероногих постояльцев

Общество 12.02.2021 16:29
0
12.02.2021 16:29


Специалисты муниципального предприятия завершили обустройство нового вольерного комплекса площадью свыше 150 квадратных метров, который позволит питомнику принять еще 100 спасенных с улиц собак. В начале текущей недели работники закончили монтаж будок и устройство мягких подстилок, с сегодняшнего дня вольер уже заселяется первыми постояльцами, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Теперь на территории питомника функционируют два крытых вольерных комплекса, способных вместить свыше 500 собак. В каждом вольере установлены будки, есть мягкая подстилка и свежая вода в свободном доступе. Питание для всех собак, попадающих на предприятие, организовано дважды в день - для взрослых особей, трижды - для щенков. В рацион входит специальный сухой корм, а также горячая каша. Собак расселяют по половому признаку, по размерам и даже по характеру. Щенята при этом содержатся отдельно, для них создана специальная зона для выгула.

Ежедневно на базу предприятия доставляются 15-25 собак. Отлов производится муниципальной службой на основании заявок с указанными адресами и контактными данными обратившихся жителей.
По истечении 10-дневного карантина ветеринары прививают и стерилизуют животное, после чего длится 10-дневная реабилитация. В этот период ветврач наблюдает за состоянием собаки, в случае необходимости проводит лечение. По окончании реабилитационного периода животное выпускают в привычную среду обитания. Данный порядок регламентируется федеральным законодательством.
Помимо этого муниципальное предприятие ведет активную работу по поиску новых хозяев для бездомных собак. Благодаря усилиям работников питомника за последние несколько месяцев новый дом обрели около 300 животных.
Содействие по данному направлению также оказывают благотворительные зоозащитные организации. Так, в канун Нового года две некоммерческие организации – «Лисена» и «Твори добро» получили гранты по результатам конкурса, проведенного администрацией города. Общая сумма субсидий составила 3 млн. рублей. Полученные от муниципалитета средства фонды направят на устройство дополнительных вольеров, а также стерилизацию собак и их прием от муниципальной службы по отлову безнадзорных животных.
         

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Общество
12.02.2021 16:58
Общество 12.02.2021 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2021 16:11
Общество 12.02.2021 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.02.2021 09:39
Общество 12.02.2021 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2021 08:55
Общество 12.02.2021 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2021 20:22
Общество 11.02.2021 20:22
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2021 19:31
Общество 11.02.2021 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2021 16:53
Общество 11.02.2021 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2021 14:30
Общество 11.02.2021 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2021 11:53
Общество 11.02.2021 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2021 10:08
Общество 11.02.2021 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2021 09:50
Общество 11.02.2021 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2021 09:26
Общество 11.02.2021 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2021 17:05
Общество 10.02.2021 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2021 15:39
Общество 10.02.2021 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2021 11:40
Общество 10.02.2021 11:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:37
Александр Млечко: Цукерберг положил конец прекрасной эпохеСмотреть фотографии
16:58
В Волгоградстате оценили подарки на День святого ВалентинаСмотреть фотографии
16:29
Новый вольер в волгоградском питомнике принял первых четвероногих постояльцевСмотреть фотографии
16:21
Волгоградцы смогут оформлять ДТП в мобильном приложении «Госуслуг»Смотреть фотографии
16:11
Сбер предложил предприятиям Поволжья страховую программу с защитой от коронавирусаСмотреть фотографии
15:41
Жителям Волгоградской области срочно понадобились налоговые вычетыСмотреть фотографии
15:01
В Волгоградской области коронавирус ставит печальные рекордыСмотреть фотографии
14:35
В кадровом резерве администрации Волгоградской области не хватает больших начальниковСмотреть фотографии
14:29
ВТБ: в январе спрос волгоградцев на кредиты наличными вырос в 1,6 разаСмотреть фотографии
14:19
Руководство исправительных колоний в Волгоградской области скрывало реальные доходы и недвижимостьСмотреть фотографии
13:02
В центре Волгограда накрыли массажный салон с проституткамиСмотреть фотографии
12:08
На Гремячинском ГОКе началась вакцинация от COVID-19Смотреть фотографии
12:01
Строители Дворца подвели власти Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:19
Виктория Денисова вошла в топ-3 первого в России рейтинга топ-менеджеров private bankingСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде инспектора Ростехнадзора осудили за взяткуСмотреть фотографии
09:52
Фитнес-клуб «REFORMA» приглашает волгоградцев на тренировки нового форматаСмотреть фотографии
09:39
Город в тумане: волгоградцев предупредили о сюрпризах погодыСмотреть фотографии
08:55
В Волжском набирают дворников-добровольцев на подработкуСмотреть фотографии
08:37
Прокуратура сняла все претензии к кладбищу животных под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:22
В Волгограде на "очной ставке" с жильцами коммунальщики признались в ошибках при начислении платы за теплоСмотреть фотографии
20:09
Волгоградец вытащил бездомную собаку из ледяной полыньи (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:31
«Суд выиграли, но осадочек остался»: волгоградке заплатят за сломанную на аварийной лестнице рукуСмотреть фотографии
17:51
Почти половина жителей ЮФО предпочитают проводить первое свидание на свежем воздухеСмотреть фотографии
17:45
Экс-главу кредитного кооператива в Урюпинске подозревают в мошенничествеСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде подрядчик "срубил копеечку" на ремонте школы-интерната для инвалидовСмотреть фотографии
16:57
РТКОММ второй год подряд признан лидером рынка спутниковой связи РоссииСмотреть фотографии
16:53
Фирма из Волгограда с трудом погасила накопленные в Нижнем Новгороде долги по зарплатеСмотреть фотографии
15:32
В суде Волгоградской области прокурор озвучил наказание для мэра МихайловкиСмотреть фотографии
14:30
Везли на операцию, а умерла от ковида: в Волгоградской области не спасли 44-летнюю женщинуСмотреть фотографии
14:27
Как карты лягут: волгоградские единороссы увлеклись предвыборным пасьянсомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 