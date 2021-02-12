



Специалисты муниципального предприятия завершили обустройство нового вольерного комплекса площадью свыше 150 квадратных метров, который позволит питомнику принять еще 100 спасенных с улиц собак. В начале текущей недели работники закончили монтаж будок и устройство мягких подстилок, с сегодняшнего дня вольер уже заселяется первыми постояльцами, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Теперь на территории питомника функционируют два крытых вольерных комплекса, способных вместить свыше 500 собак. В каждом вольере установлены будки, есть мягкая подстилка и свежая вода в свободном доступе. Питание для всех собак, попадающих на предприятие, организовано дважды в день - для взрослых особей, трижды - для щенков. В рацион входит специальный сухой корм, а также горячая каша. Собак расселяют по половому признаку, по размерам и даже по характеру. Щенята при этом содержатся отдельно, для них создана специальная зона для выгула.





Ежедневно на базу предприятия доставляются 15-25 собак. Отлов производится муниципальной службой на основании заявок с указанными адресами и контактными данными обратившихся жителей.

По истечении 10-дневного карантина ветеринары прививают и стерилизуют животное, после чего длится 10-дневная реабилитация. В этот период ветврач наблюдает за состоянием собаки, в случае необходимости проводит лечение. По окончании реабилитационного периода животное выпускают в привычную среду обитания. Данный порядок регламентируется федеральным законодательством.

Помимо этого муниципальное предприятие ведет активную работу по поиску новых хозяев для бездомных собак. Благодаря усилиям работников питомника за последние несколько месяцев новый дом обрели около 300 животных.

Содействие по данному направлению также оказывают благотворительные зоозащитные организации. Так, в канун Нового года две некоммерческие организации – «Лисена» и «Твори добро» получили гранты по результатам конкурса, проведенного администрацией города. Общая сумма субсидий составила 3 млн. рублей. Полученные от муниципалитета средства фонды направят на устройство дополнительных вольеров, а также стерилизацию собак и их прием от муниципальной службы по отлову безнадзорных животных.



