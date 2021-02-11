Общество

Под Волгоградом за 100 миллионов реконструируют очистные в проблемном селе

Общество 11.02.2021 10:08
0
11.02.2021 10:08


Жители села Горный Балыклей Дубовского района, которые пять лет назад жаловались в редакцию "Высоты 102" на фекальные примеси в питьевой воде, дождались ремонта старых очистных сооружений в своем населенном пункте. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, администрация Горнобалыклейского сельского поселения Дубовского района объявила электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции водозаборных и водопроводных очистных сооружений в селе Горный Балыклей. Начальная цена контракта составляет 116,6 миллиона рублей - это средства областного бюджета и сельского поселения.

Примечательно, что львиная часть этих средств - 93,3 миллиона рублей - предусмотрена на реконструкцию водоочистных сооружений. Подрядчику также предстоит восстановить насосные станции I,II и III подъемов и резервуары чистой воды, произвести пуско-наладочные работы. На всё отведено не более пяти месяцев со дня заключения контракта.

Напомним, о проблемах с водоснабжением села Горный Балыклей "Высота 102" рассказывала еще в 2016 году. Тогда жители сообщали, что питьевая вода в населенном пункте подается грязная, с фекальными примесями и соответствующим вкусом. Также они возмущались ценой, которую вынуждены платить за такую воду - свыше 70 рублей за кубометр. 
Очистные сооружения в селе были построены более 40 лет назад. Селяне утверждали, что за это время они ни разу капитально не ремонтировались, поэтому пришли в негодность. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Общество
11.02.2021 14:30
Общество 11.02.2021 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2021 11:53
Общество 11.02.2021 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2021 09:50
Общество 11.02.2021 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2021 09:26
Общество 11.02.2021 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2021 17:05
Общество 10.02.2021 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2021 15:39
Общество 10.02.2021 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2021 11:40
Общество 10.02.2021 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2021 10:31
Общество 10.02.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2021 08:43
Общество 10.02.2021 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2021 08:03
Общество 10.02.2021 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2021 19:51
Общество 09.02.2021 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2021 17:48
Общество 09.02.2021 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2021 16:26
Общество 09.02.2021 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2021 16:15
Общество 09.02.2021 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2021 15:35
Общество 09.02.2021 15:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:05
Банк «Открытие»: комментарий по ключевой ставке к заседанию Банка России 12 февраляСмотреть фотографии
14:30
Везли на операцию, а умерла от ковида: в Волгоградской области не спасли 44-летнюю женщинуСмотреть фотографии
14:27
Как карты лягут: волгоградские единороссы увлеклись предвыборным пасьянсомСмотреть фотографии
13:55
За 3 года НПФ «Открытие» выплатил своим клиентам более 28,6 млрд руб. пенсийСмотреть фотографии
13:53
Пробы воды из покрасневшей реки в Волгоградской области шокировалиСмотреть фотографии
13:45
Смертельный обгон: такси с чеченскими номерами разбилось на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:52
Жителю Волгоградской области вынесли приговор за призыв к геноциду евреевСмотреть фотографии
12:28
Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка рассказал студентам об основах инвестированияСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде два человека пострадали в тройном ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
11:53
Скончался первый председатель Арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:38
Одна взлетела, вторая закрутилась: под Волгоградом жестко столкнулись две иномарки (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:41
Силовики пресекли в Волгограде хитроумный план заработка на дорогом авто из Москвы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Под Волгоградом за 100 миллионов реконструируют очистные в проблемном селеСмотреть фотографии
09:50
Жителям Волгоградской области пообещали перерасчет за теплоСмотреть фотографии
09:26
«Это убийство»: волгоградцы не знают, как доползти на работуСмотреть фотографии
21:17
Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в СУ СК по Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:29
"ГиКнулись, что ли?": жители дома в Волгограде дошли до президента из-за счетов за отоплениеСмотреть фотографии
17:32
Трое из 20 обвиняемых в хищениях с нефтезавода в Волгограде идут под судСмотреть фотографии
17:21
В Волгограде убивший отца школьницы Мелконян не вышел из СИЗОСмотреть фотографии
17:05
Депутаты Волгоградской облдумы изучат доходы бизнес-омбудсмена и ее мужаСмотреть фотографии
15:51
Волгоградец осужден за молчание о планах друга совершить терактСмотреть фотографии
15:39
Самолет "Москва-Махачкала" совершил вынужденную посадку в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:54
Волгоградстат зафиксировал снижение платы за отопление и водуСмотреть фотографии
13:26
В Волгоградской области бывший полицейский босс оказался мошенникомСмотреть фотографии
13:03
«Теряем поколение»: в Волгоградской области коронавирус убивает пожилыхСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде коммерсанты «почистили» бюджет нацпроекта на фиктивном обучении предпенсионеровСмотреть фотографии
12:48
Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ подвел итоги 2020 годаСмотреть фотографии
11:56
Скрытые доходы и жены-помощницы: депутатов Волгоградской облдумы проверили на коррупциюСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде с УК взыскивают полмиллиона рублей за помятый деревом внедорожникСмотреть фотографии
10:42
Цифровая безопасность: «Ростелеком» в Волгограде организовал для школьников образовательный квестСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 