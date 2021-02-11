Общество 11.02.2021 10:08
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11.02.2021 10:08
Жители села Горный Балыклей Дубовского района, которые пять лет назад жаловались в редакцию "Высоты 102" на фекальные примеси в питьевой воде, дождались ремонта старых очистных сооружений в своем населенном пункте. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, администрация Горнобалыклейского сельского поселения Дубовского района объявила электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции водозаборных и водопроводных очистных сооружений в селе Горный Балыклей. Начальная цена контракта составляет 116,6 миллиона рублей - это средства областного бюджета и сельского поселения.
Примечательно, что львиная часть этих средств - 93,3 миллиона рублей - предусмотрена на реконструкцию водоочистных сооружений. Подрядчику также предстоит восстановить насосные станции I,II и III подъемов и резервуары чистой воды, произвести пуско-наладочные работы. На всё отведено не более пяти месяцев со дня заключения контракта.
Напомним, о проблемах с водоснабжением села Горный Балыклей "Высота 102" рассказывала еще в 2016 году. Тогда жители сообщали, что питьевая вода в населенном пункте подается грязная, с фекальными примесями и соответствующим вкусом. Также они возмущались ценой, которую вынуждены платить за такую воду - свыше 70 рублей за кубометр.
Очистные сооружения в селе были построены более 40 лет назад. Селяне утверждали, что за это время они ни разу капитально не ремонтировались, поэтому пришли в негодность.
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