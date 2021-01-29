Под Волгоградом на ремонт центров по установлению пенсий выделено несколько миллионов рублей





В шести районах Волгоградской области капитально отремонтируют здания клиентской службы центра ПФР по установлению пенсий. Как сообщает ИА "Высота 102", на обновление объектов Пенсионного фонда выделено 8,7 млн рублей. 3,3 млн рублей из этой суммы приходится на Нехаевский район, 1,5 млн - на Котовский. 1,4 млн - на Быковский.

Также капремонт проведут в отделениях ПФР на территории Ленинского, Алексеевского и Киквидзенского районов. Согласно техническому заданию, строителям предстоит замена на объектах старых инженерных коммуникаций, установка новых батарей, проведение ремонта кровли, установка пандусов и выполнение других работ.



