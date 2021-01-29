Под Волгоградом на ремонт центров по установлению пенсий выделено несколько миллионов рублей

Общество 29.01.2021 08:04
0
29.01.2021 08:04
В шести районах Волгоградской области капитально отремонтируют здания клиентской службы центра ПФР по установлению пенсий. Как сообщает ИА "Высота 102", на обновление объектов Пенсионного фонда выделено 8,7 млн рублей. 3,3 млн рублей из этой суммы приходится на Нехаевский район, 1,5 млн - на Котовский. 1,4 млн - на Быковский.
Также капремонт проведут в отделениях ПФР на территории Ленинского, Алексеевского и Киквидзенского районов. Согласно техническому заданию, строителям предстоит замена на объектах старых инженерных коммуникаций, установка новых батарей, проведение ремонта кровли, установка пандусов и выполнение других работ.
Реклама
Наркота, грабежи и побои: среди задержанных на митинге в Волгограде оказались бывшие уголовники29.01.2021 15:01
Общество 29.01.2021 15:01
Волгоградское УФАС заподозрило в непорядочности оконную компанию29.01.2021 12:38
Общество 29.01.2021 12:38
В Волгограде прокуратура предупредила о последствиях за участие в незаконных акциях28.01.2021 20:11
Общество 28.01.2021 20:11
В Волгограде живущую на пособия мать посчитали богачкой28.01.2021 15:42
Общество 28.01.2021 15:42
Свежие ямы окружают: мост через ВДСК в Волгограде вновь будут латать28.01.2021 15:05
Общество 28.01.2021 15:05
Новый асфальт в Ворошиловском районе Волгограда «убила» капризная зима28.01.2021 13:39
Общество 28.01.2021 13:39
Удаленка, до свидания!: в Волгоградской области студентов возвращают в вузы28.01.2021 13:11
Общество 28.01.2021 13:11
МВД России оценило труд медсестры из Волгограда28.01.2021 10:26
Общество 28.01.2021 10:26
В Волгоградской области подскочили цены на морковь и колбасы28.01.2021 10:04
Общество 28.01.2021 10:04
В Волгограде объявлены торги по питанию в детсадах на 1 млрд рублей28.01.2021 08:48
Общество 28.01.2021 08:48
Волгоградские депутаты собираются в вояж по собачьим приютам27.01.2021 20:29
Общество 27.01.2021 20:29
Прокурор Волгоградской области предлагает защитить обманутых владельцев банковских карт27.01.2021 16:55
Общество 27.01.2021 16:55
«8 часов не могли остановить кровь»: в Волгограде бездомная собака покусала школьницу27.01.2021 16:12
Общество 27.01.2021 16:12
Институты ФСБ России набирают в Волгограде и области будущих пограничников27.01.2021 12:50
Общество 27.01.2021 12:50
В Волгограде хозяин столовой «Чё? Харчо» наворовал воды на 330 тысяч рублей27.01.2021 12:21
Общество 27.01.2021 12:21
Реклама