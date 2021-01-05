



Увеличения денежной компенсации за травму в аквапарке пытается добиться в суде жительница Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", решением Красноармейского районного суда владельца развлекательного комплекса в Волжском обязали выплатить посетительнице 30 тысяч рублей. Однако истица требует от индивидуального предпринимателя Григория Газаряна большей суммы - 100 тысяч рублей за моральный вред и неполученную ввиду болезни зарплату. Истица и ее адвокат также считают, что при проведении судебных экспертиз были допущены серьезные нарушения.

Волгоградка неудачно отдохнула в аквапарке "XXI век" еще в августе 2019 года. Согласно материалам дела, "при катании на горке "Свободный полет" во время приводнения в бассейн она получила ушиб крестца и копчика".

Представитель коммерсанта в суде заявил, что вина руководства аквапарка в произошедшем не доказана и травму женщина могла получить в любом другом месте. По заявлению адвоката ответчика, аквапарк работает уже 12 лет и ежегодно все аттракционы проходят проверку безопасности. "На каждой горке дежурит инструктор, что свидетельствует о невозможности получения такого вида травмы, если сам посетитель не нарушал правила поведения в аквапарке", - пояснил представитель собственника заведения. Также юрист бизнесмена акцентировал внимание суда на том, что за медпомощью в самом аквапарке после инцидента женщина не обращалась и "Скорую помощь" не вызывала.

Волгоградка и двое знакомых, с которыми она отдыхала в тот день, пояснили, что боль она почувствовала уже по дороге домой. Девушка была вынуждена уйти на больничный. Она дважды проходила амбулаторное лечение в больнице №15, в том числе с остеохондрозом позвоночника и обострением болевого мышечно-тонического синдрома.

В заключении судебно-медицинский экспертизы указано, что пациентка получила подкожные гематомы в области ягодиц, возникшие от действия тупых предметов. Полученную травму эксперты расценили как не причинившую вреда здоровью. Установить точную причину полученной травмы эксперты посчитали невозможным.

Суд пришел к выводу, что в соответствии с федеральным законом о защите прав потребителей хозяин спорткомлекса должен был доказать свою невиновность. "Ответчик, осуществляя в соответствии с ГК РФ предпринимательскую деятельность на свой страх и риск, и представляя потребителям развлекательные услуги, которые могут повлечь различные травмы, принимает на себя повышенную ответственность за причинение вреда посетителям", - указано в решении суда первой инстанции.

Пострадавшая и ее адвокат полагают, что аттракционы в аквапарке Волжского не соответствуют требованиям ГОСТа. Также они утверждали в суде, что отсутствуют акты ввода их в эксплуатацию. По ходатайству истца была назначена судебно-техническая экспертиза, выполненная Волгоградской лабораторией Минюста РФ. Специалисты с мнением истицы не согласились. Конструкция горки "Свободный полет", как указано в документах, выполнена в соответствии с проектом, серьезных дефектов на ней не обнаружено.

Тем не менее, суд принял во внимание, что предприниматель Газарян не обеспечил безопасность посетителей. В частности, в аквапарке не проводится устный инструктаж гостей по правилам посещения аттракционов. Прокуратура Красноармейского района также встала на сторону пострадавшей горожанки, посчитав необходимым частично удовлетворить ее требования.

Вместе с тем, причинно-следственной связи между событиями в аквапарке и больничным листом истицы суд не обнаружил, поскольку у женщины есть хронические заболевания позвоночника. В итоге суд взыскал с владельца аквапарка в пользу заявительницы компенсацию за моральный вред и штраф в сумме 30 тысяч рублей. Что касается выплат за временную нетрудоспособность, то суд в данной части отказал в удовлетворении требований.

Кроме того, участники процесса должны вместе оплатить с удебную экспертизу стоимостью 30 тысяч рублей. Две трети суммы суд обязал уплатить посетительницу аквапарка.

Как пояснил информагентству представитель истицы Роман Мазурин, в ходе проведения судебно-технической и судебно-медицинской экспертиз по делу могли быть допущены нарушения федерального законодательства, что не было принято во внимание судом.

"По нашему мнению. конструкция аттракциона является опасной для жизни и здоровья пользователей, документы предусмотренные ГОСТ на аттракцион отсутствуют, что также оставлено судом без внимания. Нарушения федерального законодательства при производстве судебных экспертиз повлияло на исход дела", - считает юрист.

14 января в Волгоградском областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы волгоградки.

Фото: Яндекс.карты.