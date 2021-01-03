В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом падает третий день

Общество 03.01.2021 13:40
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03.01.2021 13:40
В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 262 жителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, также подтвердились смерти еще четверых человек от COVID-19. Всего в регионе уже 474 человека умерли от коронавирусной инфекции.
Между тем, за последние три дня количество новых заболевших коронавирусом снижается. Так, накануне было выявлено 268 новых больных, днем ранее – 276. Однако такое снижение может быть затишьем перед бурей. Ранее прогнозировался рост заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.
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