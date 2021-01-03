В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом падает третий день





В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 262 жителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, также подтвердились смерти еще четверых человек от COVID-19. Всего в регионе уже 474 человека умерли от коронавирусной инфекции.

Между тем, за последние три дня количество новых заболевших коронавирусом снижается. Так, накануне было выявлено 268 новых больных, днем ранее – 276. Однако такое снижение может быть затишьем перед бурей. Ранее прогнозировался рост заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.