Общество

Хроника протестов: чем были недовольны волгоградцы в 2020 году

Общество 01.01.2021 17:01
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01.01.2021 17:01


Десятки пикетов на самые неожиданные темы прошли в 2020 году в Волгограде и Москве с участием жителей региона. Давайте вспомним, зачем люди выходили на площади, какие требования выдвигали и чего добились.

15 января 
Одиночные пикеты в поддержку экс-депутата Волгоградской облдумы Михаила Таранцова прошли в Краснооктябрьском районе. Люди поддержали проигравшего на выборах кандидата, который пытался через суд добиться отмены результатов голосования. У него это в итоге не получилось.


18 января
Около двух десятков человек вышли на пикет к зданию Царицынской оперы в поддержку политзаключенных. Представители «Левого фронта» потребовали провести для оказавшихся за решеткой оппозиционеров широкую амнистию.

25 января
И снова в центре внимания активисты "Левого фронта", которые выступали за проведение референдума по поправкам в Конституцию. А не вот это вот все.

3 февраля
На площади Металлургов в Волгограде в потемках состоялась комсомольская акция протеста. Изменения в главный документ России и прочие бесчинства в стране вызвали душевные страдания у молодых коммунистов.

29 февраля
К собственникам ТРК «Акварель» обратились волгоградцы, которые попросили закрыть контактный зоопарк на территории развлекательного комплекса. С января в России были введены ужесточенные требования к содержанию животных в таких условиях. В начале апреля собственники зверинца объявили о прекращении своей работы.

30 мая
Увеличение пособия по безработице до  25 тысяч рублей и кредитная амнистия для попавших в тяжелое положение граждан - таковы новые требования общественников. В настоящее время безработным платят от 1500 до 12130 рублей в месяц.


1 августа
На Аллее Героев прошла несанкционированная акция в поддержку митингующего Хабаровска. В центре города собрались около 30 человек, некоторые из которых демонстративно бросали семечки на брусчатку, якобы для кормления голубей. У силовиков к сочувствующим и даже журналистам оказались вопросы, которые впоследствии были заданы в отделениях полиции.

24 августа
Противники московского времени и сомнительного опроса на эту тему вышли на пикеты, а затем направили гневные письма в парламент России. Таких акций в Волгограде и Москве возле здания Госдумы до конца года пройдет несколько.

16 ноября
Активисты "Родительского Всероссийского Сопротивления" требовали от Госдумы не принимать ювенальный законопроект, который позволит отнимать детей у родителей при угрозе их жизни в течение 24 часов.

24 ноября
Серия одиночных пикетов у здания Волгоградской областной думы началась сразу после опубликованной новости о принятом Госдумой решении о переходе Волгоградской области в московский часовой пояс. Пикеты не помогли - 27 декабря в Волгоградской области перевели стрелки на час назад.


5 декабря
Самые масштабные акции противников московского времени, которые прошли 5 и 12 декабря, собрали в городе-герое примерно по 200 человек.

13 декабря
Защитники дубов Волго-Ахтубинской поймы записали коллективное видеообращение Владимиру Путину. Жители пойменных поселков хотели попросить главу государства не допустить вырубки тысяч деревьев ради строительства трассы. Увы, никому из Волгоградской области задать вопросу президенту 17 декабря не удалось.

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