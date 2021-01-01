Хроника протестов: чем были недовольны волгоградцы в 2020 году



Десятки пикетов на самые неожиданные темы прошли в 2020 году в Волгограде и Москве с участием жителей региона. Давайте вспомним, зачем люди выходили на площади, какие требования выдвигали и чего добились.





15 января

Одиночные пикеты в поддержку экс-депутата Волгоградской облдумы Михаила Таранцова прошли в Краснооктябрьском районе. Люди поддержали проигравшего на выборах кандидата, который пытался через суд добиться отмены результатов голосования. У него это в итоге не получилось.









18 января

Около двух десятков человек вышли на пикет к зданию Царицынской оперы в поддержку политзаключенных. Представители «Левого фронта» потребовали провести для оказавшихся за решеткой оппозиционеров широкую амнистию.





25 января

И снова в центре внимания активисты "Левого фронта", которые выступали за проведение референдума по поправкам в Конституцию. А не вот это вот все.





3 февраля

На площади Металлургов в Волгограде в потемках состоялась комсомольская акция протеста. И зменения в главный документ России и прочие бесчинства в стране вызвали душевные страдания у молодых коммунистов.





29 февраля

К собственникам ТРК «Акварель» обратились волгоградцы, которые попросили закрыть контактный зоопарк на территории развлекательного комплекса. С января в России были введены ужесточенные требования к содержанию животных в таких условиях. В начале апреля собственники зверинца объявили о прекращении своей работы.





30 мая

Увеличение пособия по безработице до 25 тысяч рублей и кредитная амнистия для попавших в тяжелое положение граждан - таковы новые требования общественников. В настоящее время безработным платят от 1500 до 12130 рублей в месяц.









1 августа

На Аллее Героев прошла несанкционированная акция в поддержку митингующего Хабаровска. В центре города собрались около 30 человек, некоторые из которых демонстративно бросали семечки на брусчатку, якобы для кормления голубей. У силовиков к сочувствующим и даже журналистам оказались вопросы, которые впоследствии были заданы в отделениях полиции.





24 августа

Противники московского времени и сомнительного опроса на эту тему вышли на пикеты, а затем направили гневные письма в парламент России. Таких акций в Волгограде и Москве возле здания Госдумы до конца года пройдет несколько.





16 ноября

Активисты "Родительского Всероссийского Сопротивления" требовали от Госдумы не принимать ювенальный законопроект, который позволит отнимать детей у родителей при угрозе их жизни в течение 24 часов.





24 ноября

Серия одиночных пикетов у здания Волгоградской областной думы началась сразу после опубликованной новости о принятом Госдумой решении о переходе Волгоградской области в московский часовой пояс. Пикеты не помогли - 27 декабря в Волгоградской области перевели стрелки на час назад.