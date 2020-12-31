Губернатор Волгоградской области послал своих замов в районы

Общество 31.12.2020 13:49
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31.12.2020 13:49
Вопросы обеспечения комплексной безопасности жителей и актуализация задач по организации работы оперативных, коммунальных и социальных служб – эти темы поднял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании перед новогодними праздниками. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, глава региона поручил в полном объеме выполнять все намеченные плановые мероприятия по обеспечению комплексной безопасности жителей и бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности на территории Волгоградской области.
В условиях пандемии особое внимание уделено мерам, направленным на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции. Также в ходе оперативного совещания Андрей Бочаров поставил задачи по организации рабочих поездок своих заместителей и руководителей профильных блоков администрации Волгоградской области в муниципальные районы. Чиновники проконтролируют реализацию проектов развития территорий в 2020 году, формирование планов на 2021 год с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.
Отдельные поручения губернатором даны по организации работы дорожных, спасательных и коммунальных служб в связи с прогнозируемыми нестабильными погодными условиями.
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