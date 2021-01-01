Мгновения 2020: фотофакты самого странного года для волгоградцев

Общество 01.01.2021 11:09
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01.01.2021 11:09
Подводить итоги 2020 года - занятие сомнительное, с какой стороны ни посмотри. Пандемия затмила собой практически все значимые события, проникла в каждую сферу нашей жизни. Просматривая фотоархив 2020 года, журналисты ИА "Высота 102" с удивлением обнаружили свидетельства того, что кроме проклятого вируса в прошлом году вообще что-то еще происходило.
Начнем вот с этого несобытийного кадра. Только в 2020 году человек в таком одеянии стал выглядеть не чудаком, а социально ответственным гражданином, примером для подражания.
А теперь - к новостной фотохронике. 14-метровую фигуру Масленицы торжественно сожгли в пойме реки Царицы 1 марта. Такое высокое чучело в Волгограде установили впервые. Гигантская кукла сгорела за считанные секунды - на радость зрителям и фотокоррам СМИ.
Систему индивидуальной защиты «Венец-34» представили общественности в апреле волгоградские ученые во главе с профессором Александром Воробьевым. Килограммовый шлем, как пояснили разработчики, может защитить от коронавируса и аллергенов. Авторы изобретения намеревались получить патент на устройство и пустить его в массовое производство.
В канун 9 мая тысячи волгоградцев стали очевидцами завораживающего зрелища. Несколько дней над городом-героем парили гигантские воздушные шары с изображением Иосифа Сталина, маршала Жукова и Родины-матери.
Не так как всегда прошел в 2020-ом и военный парад на площади Павших Борцов. Рядовых зрителей 9 мая на мероприятие не допустили в связи с пандемией. А вот ветеранов Великой Отечественной войны организаторы пригласить не побоялись.
А это конец июня. Губернатор Андрей Бочаров вместе с министром культуры России Ольгой Любимовой сажает деревья у подножия Мамаева Кургана. Акцию приурочили к международному проекту "Сад памяти", в рамках которого посажено 27 миллионов деревьев. Столько людей по официальным данным потеряло СССР в Великой Отечественной войне.
В конце июня жители региона голосовали по поправкам в Конституцию России. Электоральный процесс впервые растянули на несколько дней, что очень понравилось организаторам мероприятия. Уже сентябрьские выборы в стране прошли по обкатанному летом сценарию - в течение трех дней с соблюдением всех мыслимых и не очень мер безопасности.
Ах, да! Кроме конституции волгоградцы участвовали еще в одном опросе, который к российскому законодательству не имеет никакого отношения. Высказаться "за" или "против" возвращения московского времени попросили граждан областные власти. И надо же, большинство попросило повернуть время вспять, несмотря на референдум 2018 года. Чем в итоге все закончилось - вы прекрасно знаете.
Один из самых крупных скандалов года в Волгограде связан со сносом конюшни в усадьбе "Сосновый бор". Добро на демонтаж комплекса построек дал суд - дальше, дело спецтехники. Общественники дежурили на месте событий днями и ночами, тщетно пытаясь противостоять деструктивному процессу. Увы, бульдозеры остановить не удалось. А лошадям их владельцы подыскали новое место жительство.
В октябре вблизи поселка Царицыно Городищенского района случился большой пожар, серьезно напугавший местных жителей. Сильный ветер гнал пламя в сторону домов - пострадали ряд хозпостроек. Более серьезных последствий пожарным службам с огромным трудом удалось не допустить.
5 ноября состоялись похороны Николая Кирилловича Максюты. Церемония прощания с экс-губернатором Волгоградской области прошла в холле ЦКЗ. Похоронили бывшего главу региона на кладбище Красноармейского района рядом с женой, скончавшейся тремя неделями ранее.
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