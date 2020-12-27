Веселимся, как можем: в Волгограде Дед Мороз наколдовал кучу снега в обледенелом парке

Общество 27.12.2020 19:57
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27.12.2020 19:57
Ледяной дождь оставил жителей Волгограда без снега за четыре дня до Нового года. На улицах гололедица, поэтому игра в снежки пока отменяется, но не везде. Как сообщил ИА «Высота 102» директор парка «Раздолье» Андрей Еркин, куча дефицитного снега появилась у музея «Россия – моя история», что вызвало восторг у детворы. «Благодаря волшебству Деда Мороза эта снежная куча будет сохраняться в парке на протяжении всей зимы», - уверяет директор. Сегодня Дед Мороз в пойме реки Царица не только подарил детям снег, но и зажег огни на новогодней ёлке.
Как стало известно «Высоте 102», Дед Мороз и его помощники нашли снег на расположенном неподалеку катке и немного потрудились, чтобы собрать его в кучу.
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