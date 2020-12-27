Веселимся, как можем: в Волгограде Дед Мороз наколдовал кучу снега в обледенелом парке





Ледяной дождь оставил жителей Волгограда без снега за четыре дня до Нового года. На улицах гололедица, поэтому игра в снежки пока отменяется, но не везде. Как сообщил ИА «Высота 102» директор парка «Раздолье» Андрей Еркин, куча дефицитного снега появилась у музея «Россия – моя история», что вызвало восторг у детворы. «Благодаря волшебству Деда Мороза эта снежная куча будет сохраняться в парке на протяжении всей зимы», - уверяет директор. Сегодня Дед Мороз в пойме реки Царица не только подарил детям снег, но и зажег огни на новогодней ёлке.





Как стало известно «Высоте 102», Дед Мороз и его помощники нашли снег на расположенном неподалеку катке и немного потрудились, чтобы собрать его в кучу.



