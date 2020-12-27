Общество

Веселимся, как можем: в Волгограде Дед Мороз наколдовал кучу снега в обледенелом парке

Общество 27.12.2020 19:57
0
27.12.2020 19:57


Ледяной дождь оставил жителей Волгограда без снега за четыре дня до Нового года. На улицах гололедица, поэтому игра в снежки пока отменяется, но не везде. Как сообщил ИА «Высота 102» директор парка «Раздолье» Андрей Еркин, куча дефицитного снега появилась у музея «Россия – моя история», что вызвало восторг у детворы. «Благодаря волшебству Деда Мороза эта снежная куча будет сохраняться в парке на протяжении всей зимы», - уверяет директор. Сегодня Дед Мороз в пойме реки Царица не только подарил детям снег, но и зажег огни на новогодней ёлке.

Как стало известно «Высоте 102», Дед Мороз и его помощники нашли снег на расположенном неподалеку катке и немного потрудились, чтобы собрать его в кучу.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
27.12.2020 18:18
Общество 27.12.2020 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2020 12:49
Общество 27.12.2020 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2020 10:01
Общество 27.12.2020 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2020 19:59
Общество 26.12.2020 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2020 18:22
Общество 26.12.2020 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2020 17:23
Общество 26.12.2020 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2020 17:04
Общество 26.12.2020 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2020 16:21
Общество 26.12.2020 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2020 10:22
Общество 26.12.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2020 10:08
Общество 26.12.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 21:46
Общество 25.12.2020 21:46
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 17:13
Общество 25.12.2020 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 16:23
Общество 25.12.2020 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 16:06
Общество 25.12.2020 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2020 15:36
Общество 25.12.2020 15:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:57
Веселимся, как можем: в Волгограде Дед Мороз наколдовал кучу снега в обледенелом паркеСмотреть фотографии
17:18
Замерзающие жильцы дома под Волгоградом требуют заменить отвратительный сезон на отопительныйСмотреть фотографии
15:16
Запас крови с антителами формируют к новогодним каникулам в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:05
Правительство РФ выделило Волгоградской области почти 1 миллиард на дорожный нацпроектСмотреть фотографии
12:58
Житель Волгоградской области получил срок за восемь патронов от «Маузера»Смотреть фотографии
11:49
Волгорадцы заказывают детям антикоронавирусного Деда МорозаСмотреть фотографии
10:39
Хроники коронавируса: в Волгоградской области число больных и здоровых почти сравнялосьСмотреть фотографии
10:25
Двоих «охотников» за золотом поймали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Водитель не справился: ребенок и взрослый погибли в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:01
В Минздраве РФ отчитались о состоянии мальчика со страшными травмами из автобуса «Волгоград-Москва»Смотреть фотографии
08:27
В Волгограде после пожара на рынке оперативный штаб оценивает ущерб предпринимателямСмотреть фотографии
06:12
На вещевом рынке Краснооктябрьского района Волгограда ликвидирован крупный пожарСмотреть фотографии
18:59
«Врачи сделали невозможное»: мальчика из автобуса «Волгоград-Москва» со страшными травмами заберут московские врачиСмотреть фотографии
17:22
Дед Мороз в компании лесных зверей оказался посреди дороги в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:23
Ледяной дождь мобилизовал дорожников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:04
Самая длинная ночь: Волгоградская область переходит на московское времяСмотреть фотографии
15:21
Символ 2021 года обосновался в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:18
Лечились дома, умерли в больнице: в Волгоградской области вирус убил шестерыхСмотреть фотографии
12:08
Больше ста тысяч жителей Волгоградской области встретят Новый год без работыСмотреть фотографии
11:14
Рекорд заболеваемости COVID-19 побит в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:22
Угонщика-школьника поймали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:48
Водитель фуры снес с дороги в Волгограде грузовик с пескомСмотреть фотографии
09:22
Водителей предупреждают об опасной ситуации на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:13
Пенсионерка и ее сын пострадали на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:08
Крупную партию квартир закупает мэрия Волгограда для жильцов аварийных домовСмотреть фотографии
08:52
Пассажир со странностями заинтересовал полицию на посту ДПС под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:00
Патриотический проект ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал лауреатом всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2020»Смотреть фотографии
21:15
Суд арестовал VIP-чиновника администрации ВолжскогоСмотреть фотографии
20:46
На дороги Волгограда вышли дорожные машины в "масках" Деда Мороза и СнегурочкиСмотреть фотографии
20:06
Приговоренный к сносу дом в Волгограде пообещали пока не трогатьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 