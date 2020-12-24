"Высота 102" помогла включить горячую воду в проблемной новостройке под Волгоградом





После публикации ИА "Высота 102" жильцам новостройки в Городище впервые за два месяца дали горячую воду. Об этом информагентству сегодня сообщили новоселы, которые пока не верят своему счастью. Материал о коммунальной проблеме в новом доме №24 в переулке Свободном был опубликован накануне. А уже сегодня в квартирах "пошла тепленькая".

Однако жильцы нового дома опасаются, что в любой момент их может ждать очередной неприятный сюрприз. Так, уже второй день в подъезде №4 трехэтажки ликвидируют аварию на инженерных сетях, расположенных в подвале здания. Из-за порыва на трубопроводе стены лестничных площадок залиты водой, влага просочилась даже в электрические щиты. В настоящее время коммунальщики ведут восстановительные работы.





Напомним, разрешение на ввод в эксплуатацию новостройки в микрорайоне Разгулаевка застройщик получил 30 сентября. В первых числа ноября дольщики уже получили ключи от квартир, в которых до сегодняшнего дня не было горячей воды. Представители компании-застройщика требовали от жильцов открытия лицевых счетов в МКП "ЖКХ Городищенского района".

"Пока за электроэнергию и холодную воду платим мы, а собственники тянут с заключением договоров. Вас там в "ЖКХ" давно ждут. Чем больше договоров будет заключено, тем быстрее появится горячая вода", - заявили накануне по телефону собственникам квартир в ООО "ВКС".



